Od vydania albumu Abbey Road skupiny Beatles uplynulo dnes 35 rokov

26. sep 2004 o 15:31 TASR

Londýn 26. septembra (TASR) - Neuveriteľných 35 rokov uplynulo dnes od vydania legendárneho albumu skupiny Beatles Abbey Road na Britských ostrovoch. Na zámorskom trhu s nosičmi zvukových záznamov sa kolekcia, obsahujúca skvostné tituly ako Something, Come Together, Here Comes The Sun, I Want You, či Oh Darling, objavila o päť dní neskôr.

Experti označujú Abbey Road, ktorého názov je identický s názvom ulice, v ktorej sú umiestnené londýnske nahrávacie štúdia gramofónovej spoločnosti EMI, za najkoncepčnejší album Beatles a súčasne aj za najlepší produkt liverpoolskeho kvarteta po smrti manažéra Briana Epsteina.

Abbey Road bol po 18 týždňov najpredávanejším titulom svojej doby, celkove 36 týždňov figuroval medzi tými najúspešnejšími. Päť miliónov nosičov s touto kolekciou našlo majiteľov ešte v roku vydania, ich počet sa do roku 1980 zdvojnásobil, ďalší diskofilovia si Abbey Road kúpili odvtedy, hlavne však po vydaní titulu na kompaktnom disku.