Cieľom výtvarnej únie je najmä podpora domáceho umenia

26. sep 2004 o 16:33 SITA

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) - Podporovať tvorbu slovenských výtvarníkov je cieľom Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ). Ako pre agentúru SITA povedala predsedníčka únie Lýdia Jergušová-Vydarená, umožňuje svojim členom vystavovať takmer zadarmo, platia totiž len za dozor nad ich výstavou. Členskú základňu Slovenskej výtvarnej únie (Slovak Union of Visual Arts - SUoVA) tvorí približne 650 členov, samostatných výtvarníkov a umeleckých združení. Jergušová-Vydarená verí, že novému vedeniu únie sa už darí zlepšovať meno organizácie a záujem o členstvo prejaví čoraz viac mladých výtvarníkov. Prispieť k tomu by mal aj pripravovaný nový štatút organizácie. Vedenie únie tiež vidí šance v spolupráci so zahraničnými umeleckými organizáciami.

Príkladom pre verejnosť prístupného výsledku práce SVÚ sú tradičné výstavy v sídelnej budove únie - Umeleckej besede slovenskej na Dostojevského rade 2 v Bratislave. Aktuálne je v takzvanej Umelke vystavená tvorba umeleckého združenia A - R (Avance - Retard, v preklade Dopredu - Dozadu). Vo výbere jedného z členov združenia, Vladimíra Kordoša, ktorý však na výstave nevystavuje, sa predstavujú súčasné diela jeho ďalších členov, ktoré sú vždy konfrontované aj s ich staršou tvorbou. Výstava tak až do 3. októbra ponúka humorné objekty a inštalácie Otisa Lauberta, minimalistické abstrakcie Milana Bočkaya, klasickou ľudovou výšivkou a textilom inšpirované obrazy Kláry Bočkayovej, ale aj virtuálne a s neuveriteľnou precíznosťou namaľované obrazy Igora Minárika, ako aj výber z diel Mariána Mudrocha a Mariána Meška. Výstava Vo výbere Vladimíra Kordoša je prístupná denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00.

Slovenská výtvarná únia vznikla v roku 1990 ako nástupnícka organizácia Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Je profesiovou, dobrovoľnou, nepolitickou a kultúrnou organizáciou slovenských výtvarníkov. Cieľom SVÚ, ako občianskeho združenia, je popri prezentovaní tvorby svojich členov ochraňovať právne postavenia a slobode tvorby umelca. Snaží sa rozvíjať profesionálne zásady etiky a kontakty so zahraničím. Únia je členom viacerých medzinárodných výtvarných organizácii - IAA/ AIAP (International association of arts), ECA (European council of artists) a organizácie European Ways. Slovenská výtvarná únia sídli vo funkcionalistickej budove Umeleckej besedy slovenskej, ktorú postavili v roku 1924. Od roku 1985 je stavba zaradená medzi kultúrne pamiatky, v súčasnosti je však v zlom stave. SVÚ sa podarilo od Ministerstva kultúry SR získať peniaze na rekonštrukciu tzv. Umelky, po ktorej by stavba mala mať najmä novú strechu a elektrické rozvody.