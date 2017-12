Neocenení v Nitre nesmútili

"Videl som to už päťkrát a stále neviem, o čom to je," povedal pri preberaní Dosky za najlepšiu inscenáciu sezóny Arabskú noc riaditeľ Činohry SND Juraj Slezáček. Arabská noc zvíťazila aj v kategórii najlepšia réžia, za ktorú si Dosku odniesol Martin ...

27. sep 2004 o 9:15 ZUZANA KOMÁROVÁ, Nitra - Bratislava

Riaditeľ divadla Aréna v Bratislave Juraj Kukura prebral cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny 2003/2004 z rúk Milana Lasicu.

FOTO SME - MIROSLAVA CIBULKOVÁ



"Videl som to už päťkrát a stále neviem, o čom to je," povedal pri preberaní Dosky za najlepšiu inscenáciu sezóny Arabskú noc riaditeľ Činohry SND Juraj Slezáček. Arabská noc zvíťazila aj v kategórii najlepšia réžia, za ktorú si Dosku odniesol Martin Čičvák.

"Prial som si to asi radšej za Arabskú noc, aj keď som bol za réžiu nominovaný aj s Kozou. Či ma ocenenie zmení? To si neviem predstaviť, pretože je to za minulú sezónu, a to všetko je už za mnou. Stále milujem hercov, ktorí v tom hrajú," vysvetlil Čičvák. Medzi tým prijal gratuláciu od oceneného Toma Cillera. "Bol si dobrý, gratulujem, práve som volal s mamou, aj ona ťa pozdravuje."

Za úlohu v Arabskej noci bola nominovaná aj Zuzana Fialová. Cenu si však odniesla Albeeho Sylvia v podaní Emílie Vášáryovej. Že nevyhrala, Zuzanu neškrelo: "Vôbec mi to neprekáža, fantasticky som sa bavila. Okrem toho, jednu cenu som dostala práve z rúk Emílie Vášáryovej. Dnešnú Dosku jej veľmi prajem, mám ju hrozne rada."

Ani pani Emília nedala na svoje herecké kolegyne pri preberaní Dosky dopustiť: "Myslím, že si ju nezaslúžim. Toto tu asi ešte nikto nepovedal, ale podľa mňa by ju mala dostať rodina divadla Aréna a určite si ju rovnako zaslúžia moja milá spolužiačka Božidara Turzonovová a drahá kamarátka Zuzka Fialová."

Rodina z Arény, ako zamestnancov bratislavského divadla nazval ich riaditeľ Juraj Kukura, prišla v plnom počte. Práve svojim deviatim podriadeným venoval Kukura Dosku, "aby urobil dojem pri preberaní svojej prvej ceny za herectvo".

Program odovzdávania Dosiek režisér Marián Amsler pár dní pred udalosťou nazval "divadelnou reality šou bez televíznej kamery". Vďaka dokrútkam skutočne išlo o simulovanie gigantického priameho prenosu, v ktorom na Doskách akoby sedeli Julia Roberts, Charlize Theron a iné zvučné hollywoodske mená. Všetci ostatní skutoční diváci mohli odovzdávanie cien sledovať z nitrianskeho bufetu Divadla Andreja Bagara, ale chaos v produkcii spôsobil, že nakoniec ocenených videli prítomní v bufete a "Robertsovci a Theronovci" si vystačili s fiktívnou recepciou.

Kultúrnou vložkou v jedinečnom predstavení bolo vystúpenie speváčky Mishy. Tvorcovia výberom ulahodili práve hviezde večera Martinovi Čičvákovi, pre ktorého je Misha idolom: "Bola skvelá, mám ju strašne rád," povedal ocenenému hudobníkovi Michalovi Ničíkovi.

Misha chodila do divadla častejšie ako študentka, dnes javisko pozná viac zo svojich vlastných koncertov: "Nestíham chodiť do divadla, ale najskôr by som išla na nejakú komornú komediálnu inscenáciu. Niečo, na čom sa dá dobre zabaviť."