Pamäti Boba Dylana vyjdú aj ako audiokniha

NEW YORK - Prvý z troch dielov pamätí legendy populárnej hudby, amerického speváka a skladateľa Boba Dylana vyjde 12. októbra aj vo zvukovej podobe. Audioknihu načíta oscarový herec Sean Penn.

27. sep 2004 o 9:00

Dylanove memoáre s názvom The Chronicles sa zmestia na päť kompaktných diskov. Celkovo bude musieť Penn načítať šesť hodín záznamu. "Keď sme premýšľali, kto by to mohol narozprávať, prvý na zozname bol práve Sean," povedal zástupca vydavateľstva Simon & Schuster Audio.

Na vydanie 304-stranovej Dylanovej knihy s napätím čakajú nielen vášniví priaznivci hudobníka, ale aj odborníci. Vydavateľ sľubuje prekvapivé a mimoriadne zaujímavé čítanie o kľúčových momentoch štyridsaťročnej kariéry i osobného života Boba Dylana, ktorý autobiografiu napísal v prvej osobe. (čtk)