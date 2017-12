CD/SOUNDTRACKY

Kill Bill Vol. 2

A Band Apart Records / Warner Music

Filmy Quentina Tarantina sľubujú vždy nevšedný zážitok. A to nielen po stránke vizuálnej, ale i zvukovej. Tarantino totiž nepozeral len videokazety, ale obchádzal i antikvariáty s hudobninami. Zázrak v podobe hitu, akým sa stala skladba Misirlou z Pulp Fiction, sa, samozrejme, nemôže opakovať každý deň, Tarantinovi sa však vždy podarí upriamiť pozornosť na niektorú zo zabudnutých hviezd. Tentoraz by to mohli byť britskí Zombies. Skladba About Her v podaní Malcolma McLarena totiž nie je nič iné než trip-hopová úprava ich hitu She's Not There z roku 1964, ktorú v 70. rokoch preslávil Santana. Nechýba rockabilly, flamenco, country, milovníka spaghetti westernov potešia melódie Ennia Morriconeho a už samozrejmosťou sú dialógy z filmu. Tak ako sú rozdielne obe časti filmu, sú rozdielne i soundtracky k nim. Kým jednotka bola dobrá nielen ako soundtrack, ale i ako album, v dvojke je menej piesní na úkor rozprávania. Ako soundtrack však rozhodne stojí za to.

De-Lovely

Columbia/Sony Music

V októbri sa dostane do Európy filmový portrét Cole Portera s Kevinom Klineom v úlohe skladateľa a Ashley Judd ako jeho múzou. Film je plný Porterových nezabudnuteľných piesní: Anything Goes, Night and Day, Be a Clown a jedna z nich - It's De-Lovely (tu interpretovaná Robbie Williamsom) - dala názov i celému filmu. Práve známe mená ako Alanis Morissette, Sheryl Crow, Elvis Costello či Mick Hucknall dávajú šancu, že soundtrack by prebudil záujem mladšej generácie vypočuť si túto klasiku i v origináli, tak ako sa to s Night and Day pred rokmi trochu podarilo Bonovi. Jedine tak zistí, ako sa s ním jej miláčikovia vyrovnali, a že najlepšie to asi vyšlo Diane Krall, Lary Fabian a Natalie Cole.

Karel Svoboda: Hudba z filmů a televizních seriálů sci-fi

Universal

Po tvorbe Petra Hapku začína Universal tematicky mapovať rozsiahlu tvorbu Karla Svobodu. Tento album prináša Svobodove melódie ku kultovým Návštevníkom, Lietajúcemu Čestmírovi (vrátane piesne Michala Davida) a ústrednú melódiu z filmu Což takhle dát si špenát v podaní Jiřího Schelingera. Šťastní majitelia exportnej vinylovej verzie, ktorú vydal Supraphon v roku 1984, by si ju mali rozhodne nechať. Podľa mňa nahrávky na CD totiž nie sú jej presnou remasterovanou podobou, a navyše namiesto kompozícií Motiv Adama, Motiv Velkého učitele, či Planeta květin a Oskarův útěk obsahujú len nič nehovoriace názvy trackov Part1 až Part 21. To však nemení nič na tom, že Svoboda skomponoval k Návštěvníkom jednu z najlepších seriálových hudieb. Sci-fi námet mu totiž umožnil skombinovať jeho klasické postupy s moderným elektrifikovaným soundom štúdiovej skupiny Elektrovox.

Coffee and Cigarettes

Milan Records/Warner Music

Tak tentoraz Jarmusch tromfol i Tarantina. Soundtrack k jeho najnovšiemu filmu ponúka zmes R&B, funku (Funkadelic), klasiky (Mahler, Purcell), rocku (The Stooges), ska (The Skatalites) i džezu (Modern Jazz Quartet). V jeho krátkych rozprávaniach pri káve a cigarete vystupuje i celý rad hudobníkov (RZA, White Stripes) a niektorí z nich (Tom Waits, Iggy Pop) sa zákonite objavujú i na soundtracku. Výsledkom je výborná kompilácia, ktorú si môžete vychutnať i bez náležitostí uvedených v názve. A ak ste už film videli, určite sa vám pri počúvaní vybavia i niektoré skvelé debaty, v ktorých pozadí skladby zneli. (mu)