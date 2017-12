Až 1802 ľudí bude od utorka súťažiť o SuperStar na bratislavskom castingu

27. sep 2004 o 14:00 TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Až 1802 mladých ľudí bude súťažiť o postup do súťaže SuperStar na najväčšom z regionálnych castingov, ktorý sa v Bratislave začne v utorok.

"Očakávame, že do Mlynskej doliny prídu súťažiaci so sprievodom v počte takmer tritisíc ľudí," uviedol pre TASR člen manažmentu STV pre vzťahy s verejnosťou Branislav Zahradník. Taký nápor ľudí zrejme ešte budova STV nezažila. Prvé dva dni castingu všetci záujemcovia predstúpia pred registračné poroty. Tie vyberú asi 160 súťažiacich, ktorí sa oficiálnej porote ukážu vo štvrtok a piatok. V oboch prípadoch súťažiaci spievajú piesne podľa vlastného výberu.

Regionálne castingy, ktoré sa konali v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici, sprevádza podľa Zahradníka mimoriadny záujem mladých ľudí. Doposiaľ porotcovia vybrali do celoslovenského kola 67 súťažiacich - z Košíc 22, zo Žiliny 28 a z Banskej Bystrice 17 ľudí. Po bratislavskom castingu by malo byť asi sto adeptov SuperStar. Medzi nimi je už aj niekoľko výraznejších speváckych talentov.

STV má z doterajšieho priebehu nakrútených už viac ako 350 hodín záznamu, po Bratislavskom castingu by to malo byť viac ako 500 hodín záznamu. To najlepšie bude zostrihané do prvých sedem dielov relácie. Premiéru bude mať program v piatok 29. októbra na Jednotke. Maratón relácií hľadania SuperStar bude vysielaný každý týždeň až do apríla 2005. Okrem hlavných súťažných večerov vždy v piatok bude STV vysielať aj Slovensko hľadá SuperStar Magazín, od 14. decembra každý týždeň v utorok o 20.55 po skončení relácie Bumerang. Od 17. decembra pribudne počas piatkových večerov aj 20 minútový formát Slovensko hľadá SuperStar Rozhodnutie, v ktorom sa diváci naživo dozvedia výsledky telefonického hlasovania o tom, kto postúpi a kto vypadne z ďalších bojov o prvú slovenskú SuperStar. Súčasťou celého projektu bude aj Denník zo zákulisia SuperStar, ktorý sa bude objavovať v upútavkových blokoch na Jednotke od 29. októbra až do skončenia projektu každý deň.