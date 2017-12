Manžel Claudie Schifferovej "vystrúhal" polovičke riadny kompliment

Londýn 27. septembra (TASR) - Nemecká topmodelka Claudia Schifferová (34) sa nemusí podľa slov jej manžela priveľmi namáhať, aby bola pekná.

27. sep 2004 o 14:30 TASR

Ako uviedol jej životný partner, filmový producent Matthew Vaughn (33) v rozhovore pre dnešné vydanie bulvárneho denníka The Sun, nemusí pre to ani športovať, čo ľudí naštve. Kráskin manžel sa priznal, že on by v tomto smere nebol výnimkou.

Matthew Vaughn však zároveň podčiarkol, že Claudiin výzor nie je preň najdôležitejším. "Mal som jednoducho šťastie, že som stretol ženu, s ktorou mám mnoho spoločného," zdôraznil a dodal, že ani jeden z nich nepripisuje svetu bohatých a krásnych priveľkú váhu.