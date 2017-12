Divadlo Aréna chce oživiť televízny muzikál Neberte nám princeznú

Bratislava 27. septembra (TASR) - Divadlo Aréna by sa chcelo na budúci rok pustiť do muzikálu Neberte nám princeznú.

27. sep 2004 o 12:10 TASR

S nápadom oživiť tento známy televízny muzikál prišiel režisér Martin Čičvák. Hlavná úloha, ktorú kedysi stvárnila Marika Gombitová, by mala pripadnúť jednej zo slovenských speváčok žijúcich v Prahe. "Nemôžem nič konkrétne povedať, som dohodnutý s Darou, že nič nepoviem," napovedal nedávno meno hlavnej predstaviteľky riaditeľ divadla Juraj Kukura.

Režisér Martin Čičvák neskôr doplnil, že do mužskej hlavnej úlohy, ktorú pôvodne hral Miroslav Žbirka, chcel obsadiť speváka skupiny No Name Igora Timka. Ten to však musel kvôli časovej zaneprázdnenosti odmietnuť. "Bolo by najlepšie, keby sme počkali, ako dopadne Slovensko hľadá Superstar, a tam si z tých chlapcov vybrali, ak by tam bol nejaký šikovný," hovorí Čičvák, podľa ktorého by si hlavná predstaviteľka želala, aby matku hrala Marie Rottrová. "Uvidíme. Ak by to tak bolo, možno by sme oslovili aj Karla Gotta, aby hral otca," doplnil s úsmevom režisér.