Očarujúca dvojdomosť Zuzany Kronerovej v pražskej Čiernej labuti

28. sep 2004 o 9:00 ZUZANA BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ(Autorka je teatrologička)

Pre Zuzanu Kronerovú sa divadelná sezóna začala na ôsmom poschodí v pražskej Café Teatr Černá labuť. Či presnejšie, tá minulá sa pre ňu vôbec neskončila, pretože celé leto skúšala so svojím uctievaným režisérom Ivanom Balaďom (pamätáme si ju z jeho pozoruhodnej inscenácie V hodine rysa v bratislavskej Aréne) neľahkú predlohu - monodrámu Willyho Russella Shirley Valentine.

Oneman show nie je pričastým úkazom na našich scénach, ba zriedkavým, ale o to lákavejším. Pripomeňme si aspoň tie najpozoruhodnejšie: Hubovho Kontrabasistu alebo Labudovho Lazara z Lazariády v Štúdiu S. V spolupráci s Divadlom Astorka Korzo '90 a Čiernou labuťou pripravila producentka Iva Benačková titul, ktorý akoby bol predurčený pre Zuzanu Kronerovú. Pre jej zmysel pre dvojdomosť smiechu a plaču, sarkazmu, irónie, humoru, ale aj utajených sĺz a ešte utajenejších temných tónov.

Anglický dramatik a scenárista Willy Russell (1947), autor svetoznámych Pokrvných bratov, muzikálu, ktorý sa v réžii Jozefa Bednárika úspešne hral ešte nedávno v hviezdnom obsadení aj na Novej scéne v Bratislave, má za sebou už množstvo úspešných hier a scenárov. Monodráma Shirley Valentine je jednou z jeho najúspešnejších. Je to hra z konca 80. rokov, úspešne sa hrala na mnohých európskych scénach aj v Amerike, no najprenikavejší úspech slávila jej filmová verzia. Anglický film s divadelnou herečkou Pauline Collinsovou, ktorá stvárnila aj javiskovú podobu, bol dokonca nominovaný na Oscara a herečka získala niekoľko prestížnych divadelných cien za najlepšiu ženskú postavu.

Monológ Shirley, ktorého podoba nie je, ako sa vyslovuje jeden zo známych režisérov o monodrámach, našťastie "len neustálym sťažovaním sa", mimoriadne zaujal pražské publikum. V interpretácii Zuzany Kronerovej vďaka premenlivosti a mnohým prekvapivým zmenám vyznenia či tónu hry, ale aj pesničkovým vsuvkám - to všetko v netradičnom priestore kaviarne - tvorí z inscenácie nezabudnuteľný zážitok.

Russell vyšľachtil v tejto monodráme novú podobu monologickej výpovede. Necháva svoju Shirley hovoriť najskôr so stenou a potom s morskou skalou. Kto je Shirley? Zrelá žena zúfajúca si v prázdnom hniezde? Alebo veselá osamelá bežkyňa, ktorej pulzujúca komika si získava diváka pozorujúceho, ako jej rastú krídla a ako sa odpútava od svojho osudu starnúcej manželky, domácej panej a matky?

Jej prelet nad premrhaným životom je návratom k nej samej a jej utajeným skutočnostiam, jej intímnym snom a spomienkam. Pravdou do očí nechce len šokovať, ale aj provokovať a zároveň vyplaziť jazyk stagnácii a tým sa napokon pohnúť z miesta. A tak sa odoberie do krajiny "za stenou", ktorej sa spočiatku obáva a dokonca aj bojí, ale potrebuje konečne vykročiť, aby našla samu seba. Vydáva sa teda do sveta a zároveň na otvorenú plavbu k svojmu skutočnému Ja. Objavuje nielen chuť olív a vína, ale aj novú chuť do života.

Zuzana Kronerová majstrovsky stvárňuje starnúcu ženu ako individualitu, ktorú objavuje ona sama pre seba a pre diváka. Jej náhle strihy situácií a nálad dynamizujú príbeh pod jemným vedením režiséra, ktorý vie hľadať aj nachádzať pointy nielen v rozprávaní a situáciách, nielen v divadelnom vizualizovaní, ale predovšetkým vo vnútorných svetoch, v tom, o čom postava Shirley v podaní Kronerovej hovorí, kričí a mlčí.

Na Shirley Valentine sa môžeme tešiť aj v Bratislave, Zuzana Kronerová ju v budúcich mesiacoch zahrá v Astorke i v Štúdiu L+ S.