Budovu STV "obliehali" adepti na Superstar

28. sep 2004 o 15:51 TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Priestory Slovenskej televízie v Bratislave dnes doslova praskali vo švíkoch. Už od skorého rána sa tu schádzali stovky uchádzačov o postup do súťaže Slovensko hľadá SuperStar.

Niektorí prišli s priateľmi, iní s rodičmi, takže počet prítomných sa len zvyšoval. Taký nápor ľudí zrejme ešte budova STV nezažila. Trému pred vstupom do štúdia zažívala pravdepodobne väčšina zo záujemcov. Podaktorí si voľný čas krátili spoločným spevom, a to aj napriek tomu, že sa videli po prvý raz. Iní si zase rozcvičovali hlas na "čerstvom" vzduchu, hoci bolo trochu sychravo.

Vo vestibule sa odvahu a uvoľnenie pokúšal čakajúcim dodať moderátor Bruno a karaoke šou. Objavili sa aj ďalšie známe tváre. Ako morálna opora prišla napríklad so svojimi kamarátmi speváčka a moderátorka Tina.

Dostať sa čo najskôr na rad bolo cieľom študentky Kataríny z Bratislavy. "Prišla som sem o 6.30 h, aby som sa dnu dostala čo najskôr. Podarilo sa, ale trému mám veľkú," povedala s úsmevom pred vstupom do štúdia. Ďalšia z adeptiek, Nikoleta z Trnavy bola spokojná sama so sebou aj napriek tomu, že pred komisiou neuspela. "Ja som to odspievala tak, ako som si predstavovala. Povedali mi, že výraz aj hlas bol dobrý, ale že na Superstar to ešte nie je. Tak asi nie," podelila sa s čakajúcimi o prvé dojmy zo skúšobného štúdia. Nasledujúca dievčina však už vyšla s radostnou správou: "Postupujem ďalej!" tešila sa.

Počas prvých dvoch dní castingu predstúpia pred registračné poroty všetci záujemcovia. Z približne 1 800 uchádzačov vyberú asi 160 súťažiacich, ktorí sa oficiálnej porote ukážu vo štvrtok a piatok. V oboch prípadoch súťažiaci spievajú piesne podľa vlastného výberu bez hudobného sprievodu.

