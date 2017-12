Spevákovi a skladateľovi Nicovi Cavovi pomohol gospelový súbor

Keď pred rokom vydal Nick Cave album Nocturama, nikto nepredpokladal, že sa tento austrálsko-britský spevák a skladateľ vráti o rok s novinkou, a to dvojalbumom! Abattoir Blues/The Lyre Of Orpheus je jeho najzaujímavejším počinom od ceneného The Boatmans

29. sep 2004 o 12:00

FOTO - MONITOR EMI



Call z roku 1997.

Zatiaľ čo predchádzajúca Nocturama bola zahalená šerom a ukazovala na jednu stránku Cavovej osobnosti, jeho najnovší album, ktorý nahral so stabilnou sprievodnou skupinou The Bad Seeds, poukazuje na jeho bohatý skladateľský rukopis, cit pre drámu a schopnosť napísať ľúbostnú pieseň. Za vznešenosť, vychádzajúcu z nových pesničiek, môže tento originálny spevák vďačiť šesťčlennému gospelovému súboru The London Community Gospel Choir. Na predchádzajúcich nahrávkach z deväťdesiatych rokov sa predstavil aj ako majster baladických skladieb. Na Abattoir Blues/The Lyre Of Orpheus pridal niečo aj zo svojej ostrej punkovej minulosti.

"Gospelový prvok nás dostal do odlišných sfér. Chceli sme vytvoriť hudbu dravú, ostrú a poháňajúcu, ale gospeloví speváci priniesli do nej ľahkosť a urobili ju povznášajúcou," hovorí Cave o nahrávaní, ktoré sa uskutočnilo na jar v starom parížskom štúdiu, kde v sedemdesiatych rokoch nahrávali džezoví hudobníci, ale aj francúzske superhviezdy. ako Johnny Hallyday alebo Serge Gainsbourg.

Austrálčanovi, žijúcemu v Londýne, sa pôvodne nepozdávala myšlienka klasického dvojalbumu, ale nakoniec sa piesne rozhodol rozdeliť do dvoch samostatných albumov s iným menom. "Každý z nich má svoju osobnosť, podľa toho, kto na nich bubnuje. Na Abattoir Blues hrá Jim Sclavunos, drsný a ťažký bubeník, zatiaľ čo na The Lyre Of Orpheus zas búcha Thomas Wydler, ktorý má skôr jemnejší a tichší štýl."

The Bad Seeds sa po prvýkrát od debutu From Her To Eternity (1984) museli zaobísť bez gitaristu a pravej Cavovej ruky Blixu Bargelda, ktorý sa rozhodol naplno venovať svojej industriálnej skupine Einstürzende Neubauten. Zvuku skupiny to však neubralo, skôr naopak.

"V Paríži sme nahrali mnoho rôznorodého materiálu, od progresívneho rocku cez heavy metal, blues alebo country. Všetky možné veci, zahrané s veľkou zanietenosťou, ale aj humorom," dodáva milovník Boba Dylana alebo Johnnyho Casha, ktorý napísal po dlhšom čase skvelé piesne ako folkrockové Nature Boy, There She Goes, My Beautiful World na Abattoir Blues a baladické a gospelové Carry Me a Babe, You Turn Me On na The Lyre Of Orpheus.

Cave sa dnes zaobíde bez pekla, spôsobeného v minulosti z konzumácie tvrdých drog. Žije spokojným rodinným životom, ale na intenzite jeho hudby, postavenej na valivých rytmoch a námorníckych popevkoch The Bad Seeds a textoch s biblickými témami o odvrátenej strane života plnými alkoholu, smrti, špinavých peniazoch alebo pokrivených ľuďoch s dávkou irónie, nezľavil.

"V mojej hlave už nepočuť hlasy hovoriace: Mal si to urobiť lepšie," vysvetľuje Cave a dodáva: "Počúval som tento album veľakrát a hlasy tam nie sú."

PETER BÁLIK