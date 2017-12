Stuart Townsend odmieta nakrúcať so svojou priateľkou

29. sep 2004 o 6:35 TASR

Hollywood 29. septembra (TASR) - "Nakrúcať spolu film nie je zdravé pre vzťah, povedal Stuart Townsend o prípadnej spolupráci s Charlize Theronovou. Povedal to aj napriek tomu - alebo práve preto - že už spolu nakrútili dva filmy pod názvami Trapped a Head in the Clouds. Podľa Townsenda sa však práca nemá ťahať ani domov ani do partnerského vzťahu.

Menej slávnemu hercovi podľa českého denníka Mladá fronta Dnes údajne neprekáža to, že jeho partnerka je známejšia a obľúbenejšia, obáva sa skôr toho, aby si ich ľudia nesprotivili, keď budú spolu často vystupovať. "Vždy ma otrávi, keď vidím vo filmoch tých istých ľudí," povedal Townsend a ako odstrašujúci príklad uviedol Bena Afflecka a Jennifer Lopezovú.