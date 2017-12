Gwyneth Paltrowové slušne zarába aj na materskej dovolenke

Londýn 29. septembra (TASR) - Nie je materská ako materská. Napríklad také herečky na materskej dovolenke sa nemusia trápiť finančnými problémami, ktoré ...

29. sep 2004 o 7:22 TASR

Londýn 29. septembra (TASR) - Nie je materská ako materská. Napríklad také herečky na materskej dovolenke sa nemusia trápiť finančnými problémami, ktoré naopak trápia väčšinu nových mamičiek.

Napríklad Gwyneth Paltrowová si aj počas materskej dovolenky zarobí slušný honorár: za jediný deň práce na novom filme dostane za svoju miniatúrnu úlohu dva milióny libier, čo je v prepočte okolo 120 miliónov slovenských korún.

Úlohou britskej herečky bude zaspievať trojminútovú pesničku v životopisnom filme Every Word is True o americkom spisovateľovi Trumanovi Capotem. Tridsaťjedenročná Gwyneth stelesní speváčku Peggy Lee a v úvodnej scéne filmu zaspieva jej pieseň What Is This Thing Called Love.

Gwyneth Paltrowová žije so svojím mužom Chrisom Martinom v súčasnosti vo Veľkej Británii a venuje sa predovšetkým svojej dcéry Apple, ktorá sa jej narodila v máji tohto roku.