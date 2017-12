Meg Ryanová má už po krk imidžu romantického milého dievčaťa

Hamburg 29. septembra (TASR) - Hollywoodska hviezda Meg Ryanová (42) má už po krk imidžu romantického milého dievčaťa.

29. sep 2004 o 15:00 TASR

"Už som hrala alkoholičku, drogovo závislú, manželku uneseného muža, pilotku vrtuľníka. A medzitým zopár komédií. Tak prečo ma ľudia stále berú iba ako milé romantické dievča?," posťažovala sa Ryanová v rozhovore pre magazín Brigitte.

Presne z toho dôvodu zobrala rolu Franny v trileri In the Cut, kde sa hlavná hrdinka zahráva so životom a sexom.

"Nebola som si istá, či viem hrať posteľné scény. Ale bola to pre mňa šanca," dodala herečka, známa z filmov Mesto anjelov, Bezsenné noci v Seattli, či Láska cez internet.