Radošinské naivné divadlo odštartovalo v Toronte turné po kanadských mestách

29. sep 2004 o 13:00 TASR

Toronto 29. septembra (TASR) - Vystúpením v Toronte odštartovalo v pondelok Radošinské naivné divadlo dvojtýždňové turné po kanadských mestách. Slovenským krajanom sa v nasledujúcich dňoch predstavia aj v Ottawe, Windsore a Montreale.

TASR o tom dnes informoval Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR. Program zabezpečujú dobrovoľní organizátori z radov slovenských krajanských organizácií v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Ottawe.

Radošinci kanadským Slovákom ponúknu predstavenie Štedrý divadelný večer alebo To najlepšie z Radošinského naivného divadla. Vo Windsore vystúpia v piatok, o deň neskôr sa predstavia po druhý raz v Toronte, na budúci týždeň v pondelok zavítajú do Ottawy a v piatok do Montrealu.

Posledné turné Radošinského naivného divadla v Kanade sa uskutočnilo pred viac ako desiatimi rokmi.