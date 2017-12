Hudobné České sny prídu v októbri do Trnavy

29. sep 2004 o 11:51 TASR

Trnava 29. septembra (TASR) - Hudobný megaprojekt České sny zameraný na propagáciu českej hudby vo svete sa v októbri zastaví na Slovensku. Spevácke združenie moravských učiteľov, ktoré sa môže pochváliť vyše storočnou tradíciou, vystúpi na samostatnom koncerte v rámci Trnavských zborových dní v Kostole sv. Jakuba.

Projekt České sny zahŕňa podľa informácií jeho riaditeľa Davida Dittricha okolo 120 koncertov vo viac ako stovke miest v 17. krajinách Európy, pričom organizátori uprednostňujú skôr menšie mestá. Dramaturg, popredný český muzikológ a skladateľ Aleš Březina, sa rozhodol prezentovať českú hudbu štyroch storočí v celej šírke od duchovnej tvorby až po jazzové skladby.

Zo slovenských miest sa do projektu zapojila Modra, Trnava a Košice. Podľa pôvodných plánov mal byť projekt České sny jednorazovou záležitosťou, ako však Dittrich informoval na dnešnej tlačovej besede v Trnave, mestá, v ktorých sa koncerty už uskutočnili, sa dožadujú jeho pokračovania. To by malo byť reálne v roku 2007.

Výber slovenských miest odráža podľa Dittricha ich partnerstvá na českej strane. Partnerom Modry sa stalo mesto Hustopeče, Trnavský samosprávny kraj si do projektu vyžiadali partneri z Juhomoravského kraja a do Košíc České sny "dotiahla" aktivita Košickej filharmónie.