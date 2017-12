Spevák Ibrahim Ferrer priváža na Slovensko kubánske bolero

Kubánsky spevák Ibrahim Ferrer, hviezda šestnásťčlenného orchestra Buena Vista Social Club, predstaví svoje elegantné poetické piesne štýlu bolero konečne aj na Slovensku. Stane sa tak 3. októbra v hale Incheba v Bratislave.

30. sep 2004 o 8:30

FOTO - ČTK



"Kubánsky Nat King Cole", ako tohto speváka pomenoval jeho objaviteľ Ry Cooder, sa narodil v meste Santiago na Kube v roku 1927. Spievať začal už v trinástich rokoch. Po prvých úspechoch v lokálnych barových skupinách sa postupne vypracoval na vyhľadávaného speváka - v päťdesiatych rokoch bol členom kapely Pacho Alonsa, s ktorou si v roku 1962 zahral v Česko-Slovensku.

Spievať prestal v osemdesiatych rokoch minulého storočia. K aktívnemu spievaniu sa v roku 1997 vrátil projektom Afro-Cuban All Stars, ale preslávila ho až spolupráca s americkým hudobníkom Ryom Cooderom, z ktorej vznikol album Buena Vista Social Club.

Hudba starých Kubáncov, ktorú na dlhé roky zmrazil režim Fidela Castra, sa dostala do sveta. Z albumu sa dodnes predalo vyše šesť miliónov kusov. Nahrávka, neskôr aj rovnomenný film Wima Wendersa, predstavil okrem Ferrera aj ďalších zabudnutých hudobníkov svetovej triedy ako gitaristu Compaya Segunda, klaviristu Rubena Gonzáleza či speváčku Omar Portuondo.

V roku 1999 spevák nahral debutový album Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer. V minulom roku získal americkú cenu Grammy za druhý album Buenos Hermanos. Na ceremoniál neprišiel, americké úrady ho odmietli pustiť do krajiny, odvolávajúc sa na zákony určené proti teroristom. "Bolo mi z toho smutno. O tejto cene rozhodli ľudia, ktorí majú moju hudbu radi a bolo by to správne, aby som za nimi prišiel a o radosť z tejto ceny sa s nimi podelil," povedal Ferrer pre denník Lidové noviny.

V Bratislave predstaví piesne hudobného štýlu bolero, o ktorom tento spevák tvrdí, že jeho obsahom sú ľudské city: "Je to pieseň o živote a láske." (peb)