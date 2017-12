Praha

KONCERTY

1. okt 2004 o 0:00

PALÁC AKROPOLIS

2. 10. Čankišou - krst CD Gamagaj o 19.30

3. 10. Adéla Stodolová: Všechna jediná 20.00

4. 10. Tři sestry + hosť: Synové výčepu o 18.30

5. 10. Future First Line: Nukleární vokurky 19.30

6. 10. Sluneční orchestr - 10 let o 19.00

7. 10. UDG víťaz súťaže CocaCola Popstar + krst albumu 19.30

AGHARTA JAZZ CENTRUM

Pozor! Zmena miesta: od 29. 9. 2004 nájdete Agharta Jazz Centrum na novej adrese - Železná 16, Praha 1

1. 10. Petr Zeman Quintet o 21.00

2. 10. Kind of Mind o 21.00

3. 10. David Dorůžka Trio o 21.00

4. a 5. 10. Jiří Stivín & Co. o 21.00

6. 10. Latin Wave o 21.00

7. 10. Yvonne Sanchez Brazilian Mood o 21.00

8. 10. Gera Band o 21.00

9. 10. Roman Pokorný Trio o 21.00

LOĎ KOTVA

1. 10. Jazz Boat: Josef Vejvoda Trio o 20.30

2. a 3. 10. Jazz Boat: Jana Koubková & EU Band o 20.30

5. 10. Jazz Boat: J. J. Jazzmen o 20.30

6. 10. Jazz Boat: Jazz Revue o 20.30

7. 10. Jazz Boat: Cuban Summer o 20.30

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

1. 10. Radomil Uhlíř - absolútne šialený večierok o 20.00

2. 10. Bullevjan - bigbítek o 20.00,

3. - 5. 10. Radůza o 20.00

6. 10. Jakub Noha & Bubák o 20.00

7. 10. Jiří Schmitzer o 20.00

VÁŽNA HUDBA

PRAŽSKÝ HRAD - BAZILIKA SV. JIŘÍ

1. - 3. 10. Baroque Ensamble o 17.30

4. 10. The Prague Royal Orchestra o 17.30

5. 10. A. Vivaldi, W. A. Mozart o 17.30

6. 10. The Best of Classic o 17.30

DIVADLÁ

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

1. 10. Carmen o 19.30

2. 10. Podivná paní S. o 15.00

2. 10. Paní S. v rozpacích o 19.30

4. 10. Malované na skle o 19.30

5. 10. Poprask na laguně o 19.30

6. 10. Horoskop pro Rudolfa II. o 19.30

7. 10. Balada pro banditu o 19.30

NÁRODNÍ DIVADLO

1. 10. Adriana Lecouvreur 19.00

2. 10. Čert a Káča o 13.00

2. 10. Rigoletto o 19.00

5. 10. Macbeth o 19.00

6. 10. Labutí jezero o 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

3. 10. České sekretářky 13.00

3. 10. Dobrý člověk ze Sečuanu o 19.00

6. 10. Lakomec 19.00

7. 10. Pronásledování a umučení Dr. Šaldy... - premiéra o 19.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

NÁRODNÁ GALÉRIA - ZÁMOK ZBRASLAV

Zlatý vek Ukiyoe (do 3. 10.)

GALÉRIA MIRO V KOSTOLE SV. ROCHA

Francesco Goya, Salvador Dalí

(do 31. 10)

NÁRODNÉ MÚZEUM

- HLAVNÁ BUDOVA

Múzeum knihy v Žďári nad/Sázavou vo fotografiách (do 31. 12.)

Galéria vynikajúcich osobností Jindřicha Vaňka (do 14. 11.)

Dejiny udatného českého národa (do 31. 12.)

Zmena otváracích hodín

V piatok 1. 10. bude otvorené od 9.00 do 15.00

V sobotu 2. 10. bude otvorené od 14.00 do 17.00

Českí umelci podporia charituPiatkový večer v Lucerne patrí štvrtému ročníku benefičného koncertu Hviezdy pre kvapku nádeje. Pomoc a podporu deťom s poruchami krvotvorby prejavia 1. októbra poprední umelci českej hudobnej scény. Vystúpia napríklad Leona Machálková, Ilona Csáková, Bohuš Matuš a Yo Yo Band.

Počas koncertu prebehne charitatívna zbierka Deň kvapky nádeje, ktorá sa bude vysielať aj v českej televízii a rozhlase.

Zakúpením vstupenky prispejú návštevníci na dlhodobý nadačný fond Kvapka nádeje.

Podujatie sa začína o 20. hodine večer, vstupenky v hodnote 100 až 400 českých korún sa dajú zohnať v pokladni Lucerny počas pracovného týždňa od 13. do 20. hodiny, online na jej stránke www.lucpro.cz alebo v predpredaji Ticketpro. Lucerna sa nachádza na rohu Václavského námestia na Štěpánskej ulici. (saš) FOTO - WWW.ZOZNAM.SK

V Redute sa predstaví čierne divadlo

Čierne divadlo Jiřího Srnce pripravilo retrospektívny výber scén zo svojej doterajšej inscenačnej tvorby. Vystúpenie sprevádza retrospektívne nahliadnutie scén z najúspešnejších predstavení Huslista, Alica v krajine zázrakov a Lampy.

Hrá sa vždy v stredu, piatok a cez víkend od 20. hodiny. Lístky sa predávajú v pobočkách Ticketstreamu a v pokladni Reduty na Národnej triede, kam sa dá dopraviť metrom alebo električkou č. 1. (saš)

V októbri končí výstava Stanislava Diviša

Expozícia Kvety z raja / Dva svety vo Veletržnom paláci približuje obrazy Stanislava Diviša, dnes už legendárneho predstaviteľa zaniknutého prúdu Tvrdohlaví. Výstava, ktorá je inštalovaná už len do konca októbra, predstaví tridsať prác plných farebnosti Danišovho autonómneho sveta vytvorených počas posledných piatich rokov.

Lístky stoja 80 českých korún, zľavnené vstupné je 40, deti zaplatia 20 českých korún.

Veletržný palác Národnej galérie je otvorený okrem pondelka od 10. do 18. hodiny, sídli na Ulici dukelských hrdinů 47. (saš)