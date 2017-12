budapeŠŤ

DIVADLÁ

1. okt 2004 o 0:00

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ

(BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

1. a 2. 10. Mária föhadnagy o 19.00

1. - 4. 10. Helló! Igen?! o 19.30

3. 10. Funny Girl o 15.00 a 19.00

7. 10. Mozart! o 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

1. 10. Carmina Burana o 19.30

2. 10. Roxette o 19.30

4. 10. Pink Floyd 3D o 19.30

5. 10. Madonna 3D o 19.30

6. 10. J.-M. Jarre 3D o 19.30

7. 10. Carmina Burana o 19.30

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

(MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

1. 10. Gianni Schicchi o 19.00

3. 10. Bohémélet o 11.00

3. 10. Szerelmi bájital o 15.00

3. 10. Gianni Schicchi o 19.00

5. a 7. 10. Mayerling o 19.00

NEMZETI SZÍNHÁZ

(NÁRODNÉ DIVADLO)

2. 10. Buborékok o 19.00

3. a 7. 10. Czillei és a Hunyadiak o 19.00

4. 10. A Senák o 19.00

4. a 5. 10. Sárga liliom o 19.00

6. 10. Holdbeli csónakos o 19.00

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ

(NÁRODNÉ TANEČNÉ DIVADLO)

1. 10. Vizuális hangjegyek o 19.00

2. 10. Bál, avagy a táncos mulatság o 19.00

3. 10. Ezeregyév o 19.00

5. 10. Káin kalapja o 19.00

KONCERTY

ALCATRAZ CLUB

1. 10. Volvox o 22.00, potom Funky párty

2. 10. Éliás Jr & a Staff o 22.00, potom Funky párty

4. 10. Chriss & Éliás Jr Jazzmoments o 21.00

5. 10. Pedrofon Swing & Rock 'n' Roll Band o 21.00

6. 10. Hot Jazz Band o 21.00

7. 10. Kensington Road o 21.00, potom Funky párty

KULTIPLEX

1. 10. Crunchy Breaks super size: MustBeat Crew + special guest: DJ Dizzy [Nine2Five Recoprdings] (F), egyéb: VJ: Boldeazy o 22.00

2. 10. Superbutt, Insane, The Taktika, Blood Is Fire, Fallen Into Ashes o 22.00

4. 10. allnightbreakz: Vida + marka + Vida (Tilos), vendég: Garfield

5. 10. Tilos Klub, DJz: Dork, Karamel, Max, visual: Polimorf, Mikrobaták

6. 10. Szimbióta live: Skarma, DJz: Czellux, Showma, Marky, visual: LotusFusion

7. 10. Gimmeshot: DJ Mango, Dr. Dermot, Skunk, Ozon + Mc Busa, Morzsa, Sena, Kemon, Mok

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ - 4. holandsko-maďarské džezové stretnutie

1. november o 20.00 ZAPP! "Chamber Grooves"

Budapest Jazz Orchestra & David

Szakcsi Lakatos Trió

2. november o 20.00 Eric Vloeimans Trio - Ernst Reijseger Project: "boompetit"

New Cool Collective Big Band

Szabados György és a MaKUZ

3. november o 20.00 TžzkŚ Csaba Szeptett

Dick de Graaf, Tony Lakatos és a Szakcsi Lakatos Róbert Trio

Yuri Honing Trio

Denný lístok: 2500 forintov

Lístok na trojdňový festival: 5000 forintov

Maratón sa pobeží naprieč Budapešťou

Budapešť bude 3. októbra dejiskom 18. ročníka Medzinárodného maratónu a Festivalu behu.

V minulosti sa na tomto podujatí stretlo viac než 2000 bežcov zo 40 krajín sveta.

Súťaž je rozdelená do viacerých disciplín. V programe je klasický maratón, ktorý má 42 km, alebo mini s dĺžkou 8 km. Pre rodiny je pripravená 800-metrová trasa.

Zaregistrovať sa môžete na stránke www.budapestmarathon.com. alebo mailom na budapest.run@axelero.com.

Registračný poplatok na klasický beh je 75 eur, na mini trať 15 eur a na rodinnú 5 eur. (kap)

V Múzeu sú vystavené gajdy a píšťaly

Múzeum etymológie ponúka dlhodobú výstavu gájd a píšťal mnohých zvukov. Expozícia, ktorá trvá od mája do 27. februára 2005, sa zaoberá históriou tohto dychového nástroja. Ide o najväčšiu zbierku folklórnych hudobných nástrojov v strednej Európe. Vystavované gajdy boli zozbierané za posledných 100 až 150 rokov.

Okrem gájd si návštevníci môžu prezrieť aj maďarské, slovenské, srbské a chorvátske folklórne hudobné nástroje.

Múzeum je otvorené každý deň okrem pondelka od 10.00 do 18.00. Nachádza sa na Košútovom námestí 12. Vstupné pre dospelých je 500 forintov, študenti zaplatia 250 a rodiny 900 forintov. (kap)