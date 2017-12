Členovia Oasis "bojujú" zrejme s priveľkým množstvom materiálu na nový album

1. okt 2004 o 10:33 TASR

Londýn 1. októbra (TASR) - Britská rocková formácia Oasis, ktorej imidž utrpel nevydarenými letnými koncertnými vystúpeniami, sa čoskoro v Los Angeles bude venovať realizácii nového, už 6. štúdiového albumu.

Skupina, v ktorej pôsobí v súčasnosti za bicími Zak Starkey, syn slávneho Ringa Starra, člena liverpoolskeho kvarteta Beatles, sa v Meste anjelov chce pokúsiť dostať do štúdia aj tohto skúseného hudobníka.

Gitarista Noel Gallagher sa už nechal počuť, že jedna z vybraných kompozícií má tak "beatlesovský charakter", že si "priam žiada" účasť jedného z exBeatlov v štúdiu. Na to, či sa zámer členov Oasis podarí realizovať aj v praxi, odpovie možno už blízka budúcnosť.

Nová kolekcia štúdiových nahrávok, pre ktoré údajne Oasis vyberajú z neuveriteľného množstva 66 kompozícií, by sa na trhu mala objaviť 26. mája. Formácia však už doteraz investovala do nového, veľmi pomaly sa rodiaceho, albumu tak značné množstvo finančných prostriedkov, že bude musieť kvôli tomu štyri roky koncertovať.

Fanúšikovia Oasis sa s určitosťou na to nenahnevajú, veď posledné turné skupiny zažili v júli 2002.

Medzičasom si však skupina "vybojovala" neslávne prvenstvo v v ankete odborného časopisu New Musical Express o najhoršiu skupinu tohtoročnej letnej festivalovej sezóny. Interpreti hitov ako Wonderwall a Don't Look Back in Anger sa totiž predstavili na tradičnom megafestivale v Glastonbury v tak zlom svetle, že isté sklamanie netajil dokonca ani organizátor tohto najväčšieho open air podujatia v Európe Michael Eavis. Spomedzi asi 10.000 účastníkov festivalových koncertov sa v ankete vyslovilo za Oasis 42 percent, ďalších 26 percent označilo za najhoršiu skupinu letnej sezóny The Darkness pred The Strokes (17 percent) a The Libertines (15 percent).