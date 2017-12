Začala sa prehliadka neprofesionálnych filmov Tatranský kamzík

Liptovský Hrádok 1. októbra (TASR) - Celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálnych filmov 20. ročník Tatranského kamzíka začala sa dnes v Mestskom kultúrnom ...

1. okt 2004 o 16:15 TASR

Liptovský Hrádok 1. októbra (TASR) - Celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálnych filmov 20. ročník Tatranského kamzíka začala sa dnes v Mestskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Hrádku. Do nedele na nej predstavia 54 súťažných filmov, ktorých dĺžka sa pohybuje od jednej do dvadsať minút. Prezentovať budú snímky z ôsmich krajín. Filmy rozdelili do troch kategórií, v prvej uvedú medailóny ľudových umelcov, tradičné zvykoslovie na vidieku nielen slovenskom. Ďalšie kategórie tvoria filmy o tvorbe a ochrane životného prostredia a o ľudskom štýle života. Okrem sledovania súťažných snímkov si môže divák vypočuť fundovaný rozbor filmov od porotcov - profesionálnych filmárov z Bratislavy, Prahy a Švajčiarska. Hodnotia scenár, kameru, dramaturgiu, réžiu, komentár aj hudbu, povedal pre TASR odborný pracovník Liptovského osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši Michal Vrbňák.

Festival Tatranský kamzík sa koná od roku 1973 striedavo s ročnými a dvojročnými prestávkami. V súčasnosti sa ustálila jeho dvojročná periodicita. Po prvýkrát sa uskutočňuje pod patronátom UNICA medzinárodnej mimovládnej organizácie pre amatérsky film a video, ktorá je členom C.I.C.T. patriacej pod UNESCO. Preto môže porota udeliť jednému zo súťažných snímok zobrazujúcich spolupatričnosť a spoluprácu medzi národmi medailu UNICA.