Dieter Bohlen si vydýchol, podozrenie z plagiátorstva patrí už minulosti

1. okt 2004 o 13:30 TASR

Berlín 1. októbra (TASR) - Nemecký hitmaker a jeden z najúspešnejších producentov krajiny Dieter Bohlen si predbežne môže vydýchnuť. Orgány prokuratúry totiž pozastavili vyšetrovanie prípadu, v ktorom niekdajšia opora skupiny Modern Talking figurovala ako osoba podozrivá z plagiátorstva.

Predstaviteľ prokuratúry v tejto súvislosti informoval médiá, že zámerné použitie hudobných motívov, fragmentov iných diel pre jednotlivé pôvodné skladby, je ťažko preukázateľné.

Možnosti použiť pri hudobnej produkcii isté tóny a melódiu nie sú neobmedzené. Pri kvantite hudobných skladieb, ktoré každoročne vzniknú vo svete, je však istá podobnosť v niektorých prípadoch takmer pravidlo. Pre naplnenie podstaty trestného činu by však prípadný páchateľ musel konať zámerne a muselo by sa to preukázať, zdôraznil prokurátor Burkhard Vonnahme.

Berlínsky sudca Markus Roscher, ktorý podal podnet na trestné stíhanie v súvislosti s údajným plagiátorstvom v prípade Bohlenových kompozícií pre hviezdičky nemeckej populárnej hudby Alexandra, Yvonne Catterfeldovú a Daniela Küblböcka, sa mieni odvolať proti rozhodnutiu prípad uzavrieť.

Podľa jeho slov ide o ťažký úder pre všetkých, ktorí sa usilujú o korektnú ochranu autorských práv, ako aj pre hudobníkov, ktorí budú ešte viac vystavení kopírovaniu ich hudobných výtvorov.

Kauza "Bohlenovo plagiátorstvo" sa začala podnetom spomínaného sudcu z Berlína pre podozrenie z "priveľkej inšpirácie" autora pri komponovaní piesne Für Dich Yvonne Caterfeldovej, a to skladbou What if amerického černošského skladateľa a speváka, laureáta Grammy, známeho pod umeleckým menom Babyface.