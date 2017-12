V Melbourne pomenovali ulicu po kapele AC/DC

Melbourne 1. októbra (TASR) - Na počesť austrálskej rockovej kapely AC/DC dnes jednu z ulíc v centre Melbourne slávnostne premenovali na ACDC Lane.

Takéto podujatie evokuje ich známy hit Highway to Hell (Ulica do pekla), premenovaná ulica je však len krátkou cestou s dlažobnými kockami, ktorá sa vinie k retro nočnému klubu vhodnejšiemu pre pokojnejšiu hudobnú produkciu.

Bolo to ale práve v Melbourne, za rohom od novej ACDC Lane, kde AC/DC natočili klip k svojej prelomovej hymne It's A Long Way To The Top, ktorá odštartovala ich kariéru kapely pýšiacej sa vyše 140 miliónmi predaných albumov.

Práve táto skladba, hraná na gajdách, znela dnes, keď starosta John So odhalil značku s novým názvom ulice pred davom asi 100 fanúšikov. Bolo medzi nimi vidno tínedžerov i štyridsiatnikov popíjajúcich pivo.

Mestská rada rozhodla o premenovaní minulý mesiac napriek obavám z "neželaného správania sa" na ulici. Predstavitelia mesta dali vyrobiť viacero kópií značky s názvom pre prípad, že fanúšikovia si odnesú originál ako suvenír.