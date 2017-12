Liselotte Pulverová už nechce filmovať, túži však po partnerovi-opore

Zürich 1. októbra (TASR) - Ďaleko za hranicami svojej vlasti - Švajčiarska - známa herečka Liselotte Pulverová skončila s účinkovaním na striebornom plátne.

1. okt 2004 o 15:30 TASR

"Každý mesiac síce dostávam scenáre, nemám však na ne už čas," uviedla v rozhovore pre dnešné vydanie bulvárneho denníka Blick.

Agilná rodáčka z Bernu, ktorá 11. októbra oslávi neuveriteľných 75 rokov, sa 12 rokov po úmrtí jej manžela, nemeckého herca Helmuta Schmida priznala, že by bola veľmi rada opäť zaľúbená. Túži po komsi, komu by nechýbalo porozumenie a kto by jej bol oporou a ochrancom súčasne.

Umelkyňa, medzi ktorej pamätné kreácie patria napríklad Ich denke oft na Piroschka (Myslím často na Pirošku), Strašidlá zo Spessartu, Zlaté časy v Spessarte, One, Two, Three (Jeden, dva, tri) v réžii Billyho Wildera, La Religieuse (Mníška) Jacqua Rivetta, Orfeus v podsvetí, nakrútila v polovici 90. rokov diela ako Das Superweib (Superženská) alebo Alles gelogen (Všetko lož).

Liselotte Pulverová, ktorá je častým hosťom televíznych talkshow v nemecky hovoriacich krajinách, trávi jeseň života v dome medzi Ženevou a Lausanne.