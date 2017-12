Porota zo SuperStar odkazuje: Máte sa na čo tešiť.

1. okt 2004 o 21:36 TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Výberové castingy do súťaže Slovensko hľadá SuperStar sa skončili. Do ďalšieho kola porota v zložení Laco Lučenič, Paľo Habera, Lenka Slaná a Julo Viršík vybrala okolo stovky mladých speváckych talentov.

"Za posledné štyri týždne sme precestovali Slovensko a musím povedať, že sme našli talenty," skonštatovala Lenka Slaná po výberovom maratóne. Aj podľa predsedu poroty Laca Lučeniča castingy splnili očakávania. "Našli sme talenty v tom pozitívnom slova zmysle, ale tak isto aj tie opačné extrémy," hovorí.

Napriek rozdielnym subjektívnym názorom a nejednotným stanoviskám sa porota vraj vedela dohodnúť. "Spev sa nedá porovnať, ako keď niekto beží stovku a odmerajú mu to. Každý máme svoje skúsenosti, robíme dlhé roky v tomto biznise, ale snažili sme sa pozerať na tých ľudí s nadhľadom. Výroky častokrát neboli vôbec jednotné, každý máme svoj subjektívny názor, ale mňa samú prekvapilo, že sme sa ako porota zohrali zaujímavým spôsobom," prezradila niečo zo zákulisia jediná dáma v porote, pred ktorou sa podľa jej slov vystriedala doslova všehochuť. "Bolo tu veľa ľudí, ktorí majú skupiny niekde v mestách, či dedinách, učiteľky spevu, študenti konzervatória, ľudia, ktorí spievajú v baroch v zahraničí. Táto súťaž je postavená tak, že bez ohľadu na to, či je to čašník alebo krajčírka, z Bratislavy alebo Košíc, dediny alebo mesta, môže sa stať hviezdou, ak na to má talent, charizmu, vystupovanie a úlohu zohráva vizuál," priblížila budúcu SuperStar, no nezabudla zdôrazniť, že najdôležitejší je samozrejme spev.

Ďalšieho porotcu Jula Viršíka niekedy vraj zarazilo akou doslova drzosťou niektorí adepti oplývali. "Boli tu také typy! Ja neviem, či sa tí ľudia s niekým neporadia alebo či sa nepočujú," nestačil sa čudovať Viršík. "Garantujem, že tá súťaž bude mať veľkú sledovanosť, pretože diváci nebudú zvedaví len na tých, čo spievať vedia, ale práve na tie opačné prípady," dodal. Habera zase nebol nadšený, keď si spievajúci vybrali prezentačnú pesničku z jeho repertoáru. "Ako autor a spevák si to samozrejme cením, ale nemôžem byť potom dostatočne objektívny a nezaujate to hodnotiť, asi som na to príliš mäkký," zauvažoval.

Ďalšie kolo sa uskutoční už na budúci týždeň v Bratislave. "Tam už to bude trošku ťažšie, budú tam predpísané skladby, bude to tvrdšia vyraďovačka. Niektoré čísla sú také, že to bude Silvester na druhú," smeje sa Lenka Slaná.