Výstava Vesmír UK v troch slovenských mestách

2. okt 2004 o 9:40 SITA

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Križovatky nápadov - Crossroads for Ideas je názov projektu Veľkej Británie, ktorá chce s novými členskými štátmi Európskej únie (EÚ) vytvárať partnerstvá aj v oblasti kultúry a umenia. Program koordinujú zastúpenia British Council v Česku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Slovinsku a Slovensku. "Príprava projektu bola vzrušujúcou a náročnou prácou," povedal novinárom riaditeľ British Council v Bratislave Huw Jones. Najbližšou akciou bude v októbri a novembri putovná výstava o výskume vesmíru v Bratislave, Košiciach a Žiline. Výstava na Slovensko prišla z Kórey a pokračovať bude do Izraela.

Výstava Vesmír UK priblíži súčasný stav vo vesmíre, pripravované misie na Mars, Venušu, Saturn a Mesiac a vedu o vesmíre aj mládeži. British Council bude výstavu propagovať najmä na školách. Návštevníci si pozrú okrem iného aj modely vesmírnych robotov, DVD o výskumných cestách a budú si môcť aj sami vystreliť raketu do kozmu. Tri slovenské mestá navštívia s výstavou aj poprední britskí vedci na kaviarňových diskusiách Café Scientifique. Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave navštívi 20. októbra Mike Reddy z University of Glamoran, 2. novembra príde do Slovenského technického múzea v Košiciach prednášať Chris Welch z Kingston University o dizajne a technickom vybavení vesmírnych lodí a 29. novembra bude v Žiline so záujemcami debatovať Andrew Coates z University College London, ktorý bol členom výskumného tímu družice Beagle 2. British Council na stretnutia pozval aj slovenského astronauta Ivana Bellu.

Výstava bude od 9. a 10. októbra v bratislavskom Auparku, od 12. do 22. októbra v SNM, od 23. do 29. októbra v banskobystrickom Benického dome, od 2. do 14. novembra v košickom Technickom múzeu a od 15. do 30. novembra na Žilinskej univerzite.