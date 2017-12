Ingrid Timková režírovala divadelnú hru Posadnutí láskou

Bratislava 2. októbra (TASR) - Herečka Ingrid Timková je režisérkou predstavenia Posadnutí láskou, ktoré od pondelka 4. októbra uvádza Mestské divadlo ...

2. okt 2004 o 15:14 TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Herečka Ingrid Timková je režisérkou predstavenia Posadnutí láskou, ktoré od pondelka 4. októbra uvádza Mestské divadlo Bratislava.

"Réžia ma zaujíma, ale neznamená to, že by som sa už teraz nevenovala herectvu. Povedzme, že je to len také krátenie voľnej chvíle," hovorí s úsmevom herečka a už i režisérka, ktorá do hry Sama Sheparda obsadila Michaelu Čobejovú, Róberta Rotha a absolventa VŠMU Daniela Heribana.

"Skúšali sme dva mesiace a pracovalo sa s nimi veľmi dobre. Sme priatelia a ľudia, ktorí si rozumejú a rozmýšľajú na podobnej vlnovej dĺžke," dodala Timková na adresu hercov. Podľa Michaely Čobejovej bola spolupráca pod režijným vedením vlastnej kamarátky fantastická. "Ingrid ma pozná, vie čo vo mne je a snažila sa zo mňa vyťažiť aj to, na čo si ani neodvážim pomyslieť," dodala s úsmevom.