Rockom proti Bushovi - Springsteen volí Kerryho

Filadelfia 2. októbra (TASR)- S výzvou proti znovuzvoleniu Georgea W. Busha za prezidenta USA začal v noci nadnes kontroverzný americký spevák Bruce Springsteen ...

2. okt 2004 o 16:45 TASR

Filadelfia 2. októbra (TASR)- S výzvou proti znovuzvoleniu Georgea W. Busha za prezidenta USA začal v noci nadnes kontroverzný americký spevák Bruce Springsteen doposiaľ najväčšiu hudobnú kampaň namierenú proti najvyššiemu predstaviteľovi Spojených štátov.

"My sme tu, aby sme bojovali za otvorenú, racionálnu a na budúcnosť orientovanú, ľudskú vládu," zvolal pred tisíckami fanúšikov vo Filadelfii, kde za jasotu publika uviedol šou svojím superhitom Born in the USA.

Desiatky amerických rokových a popových hviezd chcú v priebehu desiatich dní absolvovať neslýchanú sériu 37 živých vystúpení v 33 amerických mestách na podporu Bushovho vyzývateľa Johna Kerryho.

"Voľte zmenu" je motto mamutieho rokového turné, ktoré povedie cez 12 štátov federácie, a tri týždne pred voľbami ukončí svoju púť koncertom vo Washingtone.

K hviezdam, ktoré sa na akcii podieľajú patria: Dixie Chicks, James Taylor, Jackson Browne, Bonnie Raitt, John Mellenkamp, John Forgerty, Dave Matthews a kapela Pearl Jam, Kenneth Edmonds a hip-hopová kapela Jurrasic 5.

"V tomto prostredí treba mať predsa len trochu odvahy," reagoval organizátor turné Eli Pariser na bojkotujúce telefonáty a vyhrážky jednotlivým hviezdam kampane.

"Nemáme čo stratiť," povedala Natalie Maines z kapely Dixie Chicks, ktorú kvôli kritickým postojom voči Bushovi na juhu Ameriky bojkotovali. "Chceme zmenu režimu."

Mnohí, ktorí navštívili koncert vo Filadelfii, podporovali politický zámer hviezd a organizátorov, no podaktorí fanúšikovia reportérom priamo povedali, že by Kerryho nevolili ani za nič na svete a že sem prišli iba kvôli hudbe.

"Chcel som si zobrať Bushov a Cheneyho (americký viceprezident) odznak," povedal jeden mladý muž. "Ale potom som si pomyslel, radšej nie, ešte tu náhodou od niekoho dostaneš."

Pred začiatkom antibushovského turné, ktoré má Kerrymu vyniesť na volebnú kampaň zopár miliónov dolárov, Springsteen tvrdo útočil na americkú vládu.

"Bush nečestne zmanipuloval národ a vohnal ho do irackej vojny," vysvetlil v najnovšej prílohe hudobného časopisu Rolling Stone. "Svet zažíva v Iraku druhý Vietnam," dodal.