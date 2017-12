Bratislavský koncert Alphavillu vzbudil len vlažný záujem

Bratislava 2. októbra (TASR) - Vlažný záujem vzbudil piatkový bratislavský koncert nemeckej skupiny Alphaville, ktorá sem "prišla osláviť" 20. výročie ...

2. okt 2004 o 17:02 TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Vlažný záujem vzbudil piatkový bratislavský koncert nemeckej skupiny Alphaville, ktorá sem "prišla osláviť" 20. výročie svojho vzniku.

Už pred vstupom do areálu Národného tenisového centra nič nenasvedčovalo tomu, že vo vnútri o niekoľko desiatok minút odštartuje vopred avizovaná šou plná výnimočných svetelných a ohnivých pyrotechnických efektov. Štvorici hudobníkov sa halu podarilo naplniť zhruba do polovice, pričom plánované vystúpenia Alphaville v domácom Nemecku sú už tri mesiace vopred vypredané.

V publiku sa stretla mladšia i staršia generácia, ktorá si sem zrejme nostalgicky prišla pripomenúť slávnu éru nemeckej kapely. Napriek tomu, že na Slovensko skupina pricestovala v sprievode niekoľkých kamiónov so zvukovou a pódiovou technikou, javisko sa nijak nevymykalo štandardom, na ktoré je slovenský divák bežne zvyknutý. Výrazne neohúrilo svojou nápaditosťou, či veľkosťou a ani kvalitné ozvučenie nepatrilo medzi výrazné prednosti celej "šou". Nehovoriac o viac ako chaotických inštrukciách pre fotografov, ktorí mali v pôvodnej verzii na svoju prácu neobmedzený priestor počas celého vystúpenia. Ochranka pri vstupe pravidlá poopravila na fotografovanie bez blesku v neobmedzenom čase. Väčšina z prítomných fotografov však bola "trochu" zmätená, keď ich po dvoch skladbách bodyguardi vyprevadili z priestorov pred pódiom.

Po približne dvojhodinovom koncerte sa Alphaville rozlúčil svojim najväčším hitom Forever Young, ktorý publikum poslušne odspievalo so skupinou. Líder a spevák Marian Gold, ktorý pred časom oslávil 50. narodeniny, ešte divákom venoval stručné "We love you".