Martin Huba v SND debutoval opernou réžiou diela The Players

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ako operný režisér v piatok v historickej budove Slovenského národného divadla debutoval herec a režisér Martin Huba. V ...

2. okt 2004 o 17:12 TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ako operný režisér v piatok v historickej budove Slovenského národného divadla debutoval herec a režisér Martin Huba. V rámci 40. ročníka Bratislavských hudobných slávností SND otvorilo svoju 85. sezónu premiérou operného diela Juraja Beneša The Players inšpirovaného Shakespearovým Hamletom.

Pre Martina Hubu nie je prostredie opery cudzie. Jeho matka - slávna operná speváčka Mária Kišonová - Hubová ho už od detstva so svetom opery zoznamovala. "Nech už som sa ale akokoľvek cítil na teritóriu opery nie cudzo, predsa len na poste režiséra to bolo niečo nové. Možno aj vďaka tejto práci som si uvedomil, že aj pod každou činohernou inscenáciou existuje akýsi hudobný pôdorys. Samozrejme, že každá z týchto prác má svoje špecifiká, či už činoherná alebo operná, ale uvedomil som si, že hudba je asi ten najkrásnejší najdokonalejší spojenec, akého človek, teda špeciálne v úlohe režiséra môže mať," porovnáva opernú a činohernú réžiu Martin Huba, ktorý má so Shakespearom svoje skúsenosti.

V minulosti režíroval divadelné hry s pera slávneho dramatika. "Keď som v úlohe režiséra, mám jedinú veľkú túžbu, jeden veľký strach a jednu veľkú radosť z toho, aby ľudia, s ktorými som spolupracoval, nepovažovali ten čas za premárnený a zbytočne prežitý. Keďže ako herec poznám tento druh utrpenia, tak sa snažím ako režisér vyvarovať sa takémuto efektu," hovorí.

Štvrtá opera slovenského skladateľa Juraja Beneša mala svetovú premiéru roku 2002 v Kolíne nad Rýnom. Party ôsmich, rozsahom rovnocenných protagonistov, z ktorých každý na javisku stelesňuje viacero postáv, sú napísané v piatich jazykoch, striedaných podľa konkrétneho zámeru skladateľa. Beneš ponúka vlastný pohľad na hamletovskú tematiku v podobe iracionálneho, subjektívneho dojmu, pričom sa nedrží pôvodnej chronológie deja a vývoja postáv.

Pod režijným vedením Martina Hubu sa predstavili Dagmar Bezačinská, Eva Šeniglová, Gabriela Hübnerová, Jozef Kundlák, Igor Pasek, Ján Ďurčo, Juraj Peter a František Ďuriač. Operné predstavenie v dvoch častiach hrané v anglickom, talianskom, francúzskom, nemeckom a latinskom jazyku hudobne naštudoval a dirigoval Pavol Tužinský, autorom scény je Jozef Ciller a o kostýmy sa postaral Milan Čorba.