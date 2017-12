Vajda a Tobias sa v Tattoo odvážnym scénam nevyhli

Bratislava 3. októbra (TASR) - Čiernu komédiu Tattoo odpremiérovalo v sobotu bratislavské Divadlo Aréna.

Hlavnú úlohu umelca Tigra stvárňuje Jozef Vajda a spolu s ním si na prvej premiére zahrali Szidi Tobias, Henrieta Mičkovicová, Alexander Bárta a český herec Jaromír Nosek. Vajda, ktorý pred predstavením preleží kvôli divadelnému tetovaniu takmer dve hodiny v maskérni, sa dal presvedčiť aj na odvážnu scénu, ktorú odohrá nahý, iba s videokamerou v rukách. "Herec vždy bojuje, ale potom vás režisér a výtvarník upokoja, že to urobia esteticky. Som spokojný, že to dopadlo tak, ako som si predstavoval," povedal po premiére Vajda.

Divadelné tetovanie väčšiny jeho tela nemá dlhú trvácnosť a po predstavení okamžite "zmizne". Stačí keď sa osprchuje. "Trochu sa síce potrápim, ale ide to dole," poznamenal. Trvácnejšie tattoo by si vraj nemohol dovoliť. "Hrám ešte v iných predstaveniach a žiaľ bohu aj v tých sa vyzliekam," dodal.

Odvážnej scéne sa na chvíľu v hre nevyhla ani Szidi Tobias, ktorá sa ale podľa vlastných slov cítila odhalená dosť zle. "Ešte teraz sa cítim hrozne," povedala na raute po premiére s tým, že sa tomu chcela najskôr vyhnúť. "Je to herecká rola. Chcela som sa tomu veľmi razantne vyhnúť, ale nemalo by to zmysel, pretože celý výstup je urobený na tom, že sa musí tá žena vyzliecť. V tej chvíli mám síce vnútorné chvenie, ale hovorím si, nie som to ja, je to postava Naomi," povedala.

Hra švajčiarskeho dramatika Igora Bauersimu je modernou verziou morbídnej hry o umelcovu dušu. Režisér predstavenia Martin Čičvák nazval inscenáciu aj hrou o umelcovu kožu. Tiger je vďaka svojmu potetovanému telu vychádzajúca hviezda a bojí sa, že keď zomrie, tak z neho stiahnu kožu a tá bude slúžiť ako podnožka pred posteľ. Preto ju daruje bývalej priateľke Lei za sľub, že ju nepredá. Lea žije s neúspešným spisovateľom Fredom v malom jednoizbovom byte. O niekoľko týždňov Alex, Tigrov priateľ, príde a rozpráva, ako Tiger zomrel a on prišiel splniť jeho poslednú vôľu - prekvapenej Lee a Fredovi dotrepe do jednoizbového bytu preparované telo Tigra v sklenenej škatuli. Čo s preparovaným Tigrom? Dodržať sľub alebo predať? Navyše o telo prejaví záujem Naomi, Tigrova milenka a majiteľka galérie.... TASR vydáva k správe zvukový záznam.