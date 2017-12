Klavirista Billy Joel sa tretíkrát oženil

3. okt 2004 o 23:24 TASR

New York 3. októbra (TASR) - Jeden z najznámejších svetových klaviristov sa opäť oženil. Päťdesiatpäťročný Billy Joel, ktorému prischla prezývka The Piano Man podľa rovnomenného hitu z roku 1974, si zobral na Long Islande za manželku 23-ročnú televíznu redaktorku Kate Leeovú.

Svadba sa uskutočnila cez víkend bez prítomnosti médií iba v úzkom rodinnom kruhu, oznámila hovorkyňa hudobného vydavateľstva Columbia Records.

Manželka dvakrát rozvedeného umelca, ktorý má na svojom konte hity ako New York State Of Mind alebo Only The Good Die Young, študovala na Ohijskej univerzite a teraz pracuje ako odborníčka na gastronómiu pre verejnoprávnu televíziu PBS.

Joel a Leeová sa zoznámili minulý rok. Joelove skladby znejú momentálne v broadwayskom muzikáli Movin' Out.