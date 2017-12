Cocker siahol po Bonovi a R.E.M.

Britský spevák Joe Cocker je dnes jednou zo stálic svetovej populárnej hudby. V posledných rokoch vydáva albumy pre strednú generáciu s istým komerčným úspechom. Stačí mu prenikavý chrapľavý hlas, oduševnelý soulový spev a zaujímavý repertoár, zložený prevažne z prevzatých skladieb. Jeho najnovší album Heart and Soul plynule pokračuje v tejto línii s tým, že tento šesťdesiatnik s výzorom dobráckeho strýka si vybral pesničky aj od mladších hudobníkov.

Pozornosť hudobnej tlače pútajú jeho coververzie pomalých skladieb od írskych U2 (One) alebo amerických R.E.M (Everybody Hurts). "Pôvodne som o One vôbec nepremýšľal. Ponúkli mi ju. Priznám sa, že som ju počul väčšinou v rádiu, ale nikdy nie celú. Až keď sa mi dostala do ruky, pocítil som jej silu. Je nádherná a zároveň temná. Vraj ju Bono písal v čase, keď to vyzeralo, že sa U2 rozpadnú. Ten smútok tam je," povedal Joe Cocker o skladbe v tlačovom vyhlásení k albumu. Mimochodom, túto prekrásnu pieseň nahral pred štyrmi rokmi aj Johnny Cash.

Cocker, ktorý One zbavil pompéznosti a spravil z nej baladu, je majstrom v prerábaní piesní od cudzích interpretov. V roku 1968 sa presadil absolútne prepracovanou verziou piesne The Beatles With A Little Help From My Friend. Z jednoduchého popevku urobil drásavú soulovú skladbu, s ktorou neskôr uchvátil aj publikum vo Woodstocku. "Je to najkrajší hrôzostrašný krik v dejinách rockovej hudby," napísali o jeho vokálnom výkone v skladbe od tandemu Lennon/McCartney rockové encyklopédie.

Pre nový album si nevybral piesne z repertoáru The Beatles, ale z ich sólových platní. Od Paula McCartneyho si požičal skvelú Maybe I'm Amazed z roku 1970 a nahral verziu, približujúcu sa k originálu. Lennonovu Jealous Guy z roku 1971 zas prepracoval na pohodové reggae.

"Nikdy som nepristupoval k piesni iného umelca, pokiaľ som si nemyslel, že nemôžem do nej dať niečo vlastné. Niekedy sa vám podarí dať pesničkám nový význam, ale musíte rešpektovať originál. Spievam ich tak, že do nich dodávam trochu vlastného korenia," vysvetľuje biely spevák s hlasom černocha svoju záľubu v prepracovaní skladieb.

Z dvanástich piesní albumu Heart and Soul zaujme príjemná verzia hitu soulového hrdinu Marvina Gaya What's Going On alebo coververzia bluesového šamana Hawkinsa I Put A Spell On You, v ktorej sa blysne sólom aj slávny Eric Clapton. V známej Chain of Fools, ktorú si Cocker vybral z repertoáru Arethy Franklinovej, zas hrá ďalší britský gitarový hrdina Jeff Beck.

Joe Cocker prežil najúspešnejšie obdobie na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Jeho kariéru neskôr pribrzdili drogy a alkohol. Do hitparád sa vrátil až v ďalšej dekáde so skladbami ako Up Where We Belong, You Can Leave Your Hat On alebo Unchain My Heart.

Odvtedy vydáva nové nahrávky so železnou pravidelnosťou, ale na koncertoch, ako to ukazuje aj aktuálne DVD Joe Cocker - Best of Live, sa drží hlavne osvedčených hitov. Chlapík, ktorý o sebe hovorí, že je "žijúcou fosíliou", tvrdí: "Pesničky, ktoré roztancujú publikum, budem spievať vždy!"

PETER BÁLIK