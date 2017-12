Keď sa láska zmení na osudovú posadnutosť

Sam Shepard: Posadnutí láskou. Mestské divadlo Bratislava. Réžia: Ingrid Timková. Hrajú: Michaela Čobejová, Robert Roth a Daniel Heriban. Premiéra: 4. októbra.

Michaela Čobejová a Robert Roth v inscenácii Posadnutí láskou.

Počas dvoch mesiacov skúšali päť dní v týždni dvaja členovia Slovenského národného divadla a čerstvý absolvent herectva Daniel Heriban pod režijným vedením ďalšej herečky hru o trojuholníku vzťahov. "Spolupracovalo sa nám veľmi dobre. Nie každý má to šťastie v živote, že robí to, čo ho baví. My áno, takže sme mali chuť robiť," povedal o skúšaní bez honorárov Robo Roth.

V hodinovej hre sa predstaví ako temperamentný Eddie. Spolu s Michaelou Čobejovou tvoria pár, posadnutý láskou. Chvíľu vyzerajú ako zaľúbenci, chvíľu sú súrodenci, aby zase mohli byť cudzincami a nevlastnými súrodencami. Striedajú emócie a nálady, chvíľu sa hádajú, aby sa mohli uzmieriť bozkom. Ich dialóg vrcholí búrlivou výmenou názorov a fyzickým súbojom. Vtom na scénu prichádza Martin v podaní Daniela Heribana, aby vzal svoju priateľku do kina. Už dnes večer diváci uvidia, či sa mu to podarí.

K svojej debutovej réžii dospela Ingrid Timková vývojom. "Túto hru som po prvý raz čítala pred dvanástimi rokmi a nevedela som hneď, že ju chcem aj režírovať. Určite som však vedela, že nebudem režírovať seba. Poznám hercov, ktorí hrali v predstaveniach vo vlastnej réžii a dopadlo to dobre. Videla som však už aj také inscenácie, kde to nevyšlo a tomuto riziku som sa preto chcela vyhnúť."

Na režisérsku stoličku si herečka Ingrid Timková chce zasadnúť opäť až vtedy, keď objaví niečo zaujímavé. (zk)