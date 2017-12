CD

nové CD na trhu

4. okt 2004 o 9:45

The Velvet Underground - Live at Max's Kansas City

Atlantic/Rhino 2004

Ak ste veľkým fanúšikom The Velvet Underground, nemala by vám chýbať nová reedícia ich živého albumu Live at Max's Kansas City. Album tejto legendárnej skupiny, ktorej šéfoval spevák a skladateľ Lou Reed, vyšiel v roku 1972 v podstate náhodou. Jedna z ich veľkých obdivovateliek zachytila posledný koncert s Reedom v newyorskom klube na amatérsky magnetofón. Jeho nová podoba je oproti originálu rozšírená o šesť ďalších pesničiek.

Elvis Costello and The Imposters - The Delivery Man

Lost Highway 2004

Slávny britský pesničkár Elvis Costello na svojom novom radovom albume sa vracia k svojim countryovým albumom zo začiatku osemdesiatych rokov. Jeho The Delivery Man vychádza na pozoruhodnej značke Lost Highway, mapujúcej nezávislú americkú country scénu, ktorej Costello je veľkým obdivovateľom. Jeho novinka, kde v dvoch skladbách spievajú Emmylou Harris a Lucinda Williamsová, je poctou americkému zapadákovu a memphiskému rokenrolovému soundu.

Metallica - Some Kind Of Monster

Vertigo 2004

Drsná skupina Metallica v súčasnosti odpočíva, ale k novému dokumentárnemu filmu Some Kind Of Monster, ktorý zachytáva pozitívnu aj negatívnu stránku tejto pozoruhodnej kapely, pripravili niekoľkopesničkové EP. To pozostáva zo šiestich živých piesní z parížskeho koncertu v roku 2003 a dvoch verzií titulnej skladby. Súčasťou albumu sú aj filmové ukážky z dokumentu.

Rancho Texicano: Very Best of ZZ Top

Rhino Records 2004

Bluesrockoví veteráni z Texasu opäť bilancujú svoju bohatú hudobnú dráhu, tentoraz v remastrovanej podobe. Tí, ktorí poznajú skupinu z albumov Eliminator alebo Afterburner z osemdesiatych rokov, majú prostredníctvom prvého disku možnosť zoznámiť sa aj s neznámymi nahrávkami skupiny zo sedemdesiatych rokov, keď boli ešte klasickou bluesrockovou kapelou. Druhý disk si už všíma ich úspešnú éru v rámci MTV.

Phil Collins - Love Songs

Atlantic 2004

Niekdajší spevák a bubeník artrockových Genesis sa na svojich sólových albumoch z ôsmej dekády minulého storočia predstavil ako šikovný autor zaľúbených piesní. Jeho najnovší výberový album Love Songs si všíma práve milostné baladické skladby, ktoré samotný autor považuje za svoje najlepšie. Pamätáte si? Skladby Groovy Kind Of Love alebo One More Night valcovali vtedajšie rebríčky. Love Songs obsahuje aj štyri nahrávky z koncertu, ktoré si sympatický spevák požičal z repertoáru cudzích skladateľov.



(peb)