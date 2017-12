Speváčka Misha zakázala rodine hlasovať v anketách a hitparádach

Bratislava 4. októbra (TASR) - Speváčka Misha nechce, aby jej rodina hlasovala a prispievala do rôznych ankiet či hitparád.

4. okt 2004 o 10:42 TASR

Držiteľka viacerých cien to vraj dokonca rodine zakázala. "Moja rodina má absolútne hlasovacie zákazy do všetkých hitparád či iných vecí, pretože si neviem predstaviť tú hanbu, keby náhodou motyka strelila a niekto s mojim priezviskom by vyhral auto. Zomrela by som od hanby, že si snáď tie lístky posielam sama," vysvetľuje s úsmevom speváčka svoje pohnútky.