Spearsovej manžel sa učí strieľať, aby ju mohol ochrániť

Los Angeles 4. októbra (TASR) - Kevin Federline sa učí strieľať, aby mohol ochrániť svoju novú manželku Britney Spearsovú.

4. okt 2004 o 12:00 TASR

Noviny The Sun informovali, že jeden zo speváčkiných osobných strážcov sa podujal dávať Kevinovi súkromné hodiny, kde ho učí ako zaobchádzať so zbraňou.

Kevin sa vraj rozhodol venovať sa tejto činnosti z čisto praktických dôvodov. V prípade, že by sa Britney niečo malo stať, mohol by zasiahnuť. Britney vraj z novej manželovej záľuby nie je moc nadšená. Kevin jej však pripomína neodbytných podivínov, ktorí sa dostávajú do jej blízkosti. Napríklad raz musela dať jedného japonského biznismena až súd, pretože ju prenasledoval na každom kroku a obdarovával ju darmi. Ďalší speváčkin fanúšik celé dni presedel na schodoch jej bytu v Kalifornii.