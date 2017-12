Organizovať koncerty je dlhodobá práca

Dlhé roky sa hovorilo, že na Slovensku je problém organizovať vystúpenia hudobníkov svetového formátu. Ak človek navyše patrí medzi priaznivcov inteligentnejšej hudby, na svoje si mohol prísť nanajvýš na Bratislavských jazzových dňoch a na letných festiv

5. okt 2004 o 9:30 Marian Jaslovský

Vyvrcholením cyklu Bratislava Festdays bude vystúpenie amerického saxofonistu Macea Parkera. FOTO - ARCHÍV



Dlhé roky sa hovorilo, že na Slovensku je problém organizovať vystúpenia hudobníkov svetového formátu. Ak človek navyše patrí medzi priaznivcov inteligentnejšej hudby, na svoje si mohol prísť nanajvýš na Bratislavských jazzových dňoch a na letných festivaloch. V poslednom období si rešpekt získali podujatia v bratislavskom klube Babylon. Toho roku tam už bolo možné vidieť koncerty fenomenálnej skupiny Living Colour, gitaristu Mikea Sterna či americkú skupinu Arrested Development, no hlavné lákadlá na návštevníkov čakajú v najbližších dňoch. Pod hlavičkou Bratislava Festdays organizuje agentúra Slovakkoncert sériu vystúpení zahraničných hviezd. O nich, ale nielen o nich, hovorí programový riaditeľ agentúry RUDOLF HOŠNA.

V klube Babylon budeme môcť krátko po sebe počuť niekoľkých pozoruhodných hudobníkov. Predstavíte nám ich?

"Už zajtra, druhýkrát v tomto roku, bude u nás hrať Dan Bárta a skupina Illustratosphere. Pôjde o ich posledné vystúpenie pred dlhšou pauzou, lebo budú pripravovať nové veci. V sobotu príde americký gitarista Hiram Bullock. Muž, ktorý spolupracoval so Stingom, Milesom Davisom a ďalšími velikánmi, predstaví svoju zmes funky, jazzu a rocku. A hneď v nedeľu vystúpi skupina slávneho bubeníka Manu Katché. Okrem rocku a jazzu budeme počuť aj prvky world music v podaní úplne inej zostavy, aká hrala pred troma rokmi na džezových dňoch."

Vyvrcholením októbrového programu bude vystúpenie amerického saxofonistu Macea Parkera.

"Na to sa teším najviac. Maceo Parker je naozajstná legenda, hral s Jamesom Brownom, nahrával posledný album s Princeom. Osemnásteho októbra môžeme čakať veľkú a dlhú funkovú show. Parker so svojou kapelou niekedy hrá aj štyri a pol hodiny. Ľudia už nevládzu tancovať a on je stále v pohode, ani si nepovolí kravatu. Mali sme k dispozícii iba jeden termín. Musel som sa rozhodnúť, či tento koncert zorganizujeme v Brne alebo v Bratislave. Keďže však v Brne už hral, tak sme sa rozhodli pre Bratislavu."

Ako je to možné, že v Bratislave sú odrazu pravidelné koncerty zaujímavých zahraničných hudobníkov?

"Chýbal tu klubový koncertný priestor s rozumnou kapacitou, s dobrou akustikou a atmosférou, do ktorého by sa ľudia naučili chodiť. Problémom boli aj peniaze. Kultúra nie je práve oblasť, kde sa dá zarábať. Samozvaní, jednorazoví promotéri majú predstavu, že dovezú kapelu a hrozne na nej zarobia. Ale takto to nefunguje, organizovať koncerty je dlhodobá práca. Kapely dovážame sami, ale poskytujeme priestor aj iným promotérom. Ak prídu so zaujímavou akciou, často im sálu dávame len za náklady alebo úplne zadarmo. Len vďaka takémuto prístupu môžu fungovať aj známe kluby v Prahe, ako sú Lucerna Music Bar, Roxy či Akropolis. Naše vlastné akcie nerobíme pre peniaze, ale pre radosť."

Takže vy ste vlastne nadácia?

"Samozrejme, sú aj ziskové podujatia. Napríklad firemné večierky. Takto môžeme dotovať iné akcie."

Problémom je aj to, že hlavné mesto nemá vhodný priestor na veľké letné koncerty. Neuvažujete o rozšírení vašej ponuky?

"Nechcem prezrádzať podrobnosti, ale v pomerne krátkom čase v Bratislave vyrastie vďaka zahraničným investorom nový nádherný amfiteáter v blízkosti centra mesta na atraktívnom mieste. Našu agentúru si vybrali na dramaturgiu a zabezpečovanie vystúpení. Ich filozofia je podobná ako naša - prenajímať tento priestor iba za prevádzkové náklady. Vďaka tomu sa budú môcť organizovať nielen koncerty, ale aj divadelné predstavenia a nadžánrové projekty."

Potom vám už chýba len vlastný letný festival.

"Chystáme ho budúci rok. Bude v krásnej lokalite kúsok od Bratislavy. Ľudia sa môžu tešiť na naozajstné hudobné lahôdky. Chceme, aby to bola zaujímavá alternatíva k veľkým festivalom typu Pohoda a Hodokvas, ktoré naozaj fungujú a mám ich rád."