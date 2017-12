No Name "hľadala" v bratislavskej ulici dobré svetlo

Bratislava 5. októbra (TASR) - Do jednej z bratislavských ulíc situovali chlapci zo skupiny No Name natáčanie svojho nového videoklipu ku skladbe Hľadám.

5. okt 2004 TASR

Písmo: A - | A + 0 Štyria bratia Timkovci a ďalší dvaja členovia kapely Zoltán Šallai a Viliam Gutray sa naozaj mohli len tešiť. Počasie im totiž na začiatku tohto týždňa prialo na jednotku. Okrem šiestich členov skupiny si v novom klipe zahrá aj skupina vyše 20 netradičných komparzistov. Najväčšiu pozornosť napríklad pri natáčaní pútali bradatí kolobežkári či štýlový záhradkár v župane zalievajúci veľkú slnečnicu. Celý klip sa natáčal na jeden záber, ktorému predchádzalo niekoľko skúšok. "Ostrá" sa nakoniec išla celkom päťkrát a spevák Igor Timko si natáčanie pochvaľoval. "Aj keď som klip ešte nevidel, mám pocit, že všetky veci, ktoré sa tu ukazujú - spokojná krásna žena, dieťa v kresle, gymnasta, tanečníci - všetko poukazuje na úspechy alebo radosti, ktoré môže človek v živote dosiahnuť a možno práve to robí ľudí šťastnými," poznamenal líder skupiny, ktorá aj pri tomto klipe nechala svojej osvedčenej filmárskej dvojici Marekovi Kubošovi a Jurajovi Lehotskému "voľné ruky". "Samozrejme, že sme niektoré veci konzultovali. Sú to však chlapci prístupní a zapálení pre robotu," hovorí Timko. No Name pri natáčaní doslova zaskočili okoloidúcich školákov, ktorí sa práve vracali z vyučovania a neveriacky sa dohadovali, či sa na sídlisku naozaj objavili ich obľúbenci. Spontánnosť im však dodal Igor. "Pozdravujem vás, ako sa máte? Aká bola škola," prehodil s úsmevom a z natáčania sa tak miestami stávali menšie autogramiády. Nový videoklip uzrie svetlo sveta v najbližších dňoch. TASR vydáva k správe fotomateriál a zvukový materiál.