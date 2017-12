Viedeň sa v sobotu chystá na dlhú noc múzeí

5. okt 2004 o 16:30 TASR

Viedeň 5. októbra (TASR) - Už piatykrát pozýva mesto Viedeň na nevšedné kultúrne podujatie Dlhú noc múzeí. Túto sobotu od 18.00 do 01.00 h ponúkne rakúska metropola nočný pohľad do umeleckých zbierok, aktuálnych i stálych výstav - od Historického múzea cez múzeum Sigmunda Freuda až po múzeum marcipánu. Záujemcovia budú mať možnosť uvidieť zbierky a výstavy v 61 viedenských múzeách a to všetko len za jeden lístok v hodnote 12 eur.

Historické múzeum mesta Viedeň na Karlsplatzi ponúka v rámci Dlhej noci múzeí poslednú možnosť vzhliadnuť výstavu Egon Schiele a Arthur Roessler s odborným výkladom. Leopoldovo múzeum ponúka v stálej zbierke majstrovské diela Gustava Klimta, Egona Schieleho, Oskara Kokoschku.

Detský program je pripravený napríklad v múzeu Prátra, v Múzeu hodín sa môžu návštevníci od 18.30 do 24.00 h prizerať reštaurovaniu vežových hodín z Dómu sv. Štefana.

O hudobný program sú v Židovskom múzeu mesta Viedeň doplnené výstavy Svet tety Jolesh či Kinderlach Andy Manndorf so skupinou zahrá od 21.00 h projekt Hakoah, džezovú suitu venovanú odkazu židovských skladateľov.

V priestoroch múzea Liechtenstein zaznie hudba obdobia Ľudovíta XIV., v Dome hudby vystúpi Harry Stojka Trio, Betty Blue, Izabela Padovani a Ronaldo Saggiorato.

K špeciálnym podujatiam Dlhej noci múzeí sa radí napríklad aj Šarmantná klobúková slávnosť a imperiálny clubbing a barokové tance v historických kostýmoch v klobúkovom múzeu cisára Františka Jozefa alebo pre maškrtné jazyky je v Prvom viedenskom čokoládovom múzeu pripravená čokoládová fontána.

Akciu Dlhá noc múzeí organizuje rakúska televízia a rozhlas ORF. Lístky stoja 12 eur (zľavnené 10 eur) a oprávňujú k návšteve všetkých múzeí ako i sprievodných podujatí a na špeciálnu kyvadlovú dopravu. Zakúpiť ich je možné v múzeách a v piatok 8. októbra na Heldenplatzi, kde budú i infostánky.