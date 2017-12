Kim Basingerová: Dobre môžete vyzerať iba, ak vaša duša netrpí bolesťami

5. okt 2004 o 17:20 TASR

Hamburg/Los Angeles 5. októbra (TASR) - Hviezda strieborného plátna Kim Basingerová prezradila pre nemecký televízny dvojtýždenník TV Spielfilm, že "za príťažlivosť v päťdesiatke, ktorá núti mužov snívať", nevďačí prioritne ani diétam, ani športovaniu, ale podstatne viac "duši, ktorá netrpí bolesťami. Iba tak môžete dobre vyzerať," dodala.

Na margo sexuálnych scén s neplnoletým partnerom v novom herečkinom filme The Door in the Floor herečka uviedla, že "to ani nevnímala ako sex". Príbeh podľa románovej predlohy Johna Irvinga je tak dobre napísaný, že nevyžaduje žiadne vysvetlenia. V skutočnom živote si však herečka podobný vzťah so 16- alebo 18-ročným partnerom nedokáže predstaviť. "Láska však niekedy prichádza v čudných baleniach," pripustila.

Kim Basingerová ako mamička deväťročnej dcérky však zaujala jednoznačný postoj. Dcérka ešte nový film nesmie vidieť. Bolo by to čosi, čo by som jej nedokázala celkom vysvetliť, poznamenala.