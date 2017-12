Ako chcel Jim Carrey vymazať Kate Winsletovú

Večný svit nepoškvrnenej mysle (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) m USA 2004 m 108 min m Scenár: Charlie Kaufman, Michel Gondry m Réžia: Michel Gondry m Kamera: Ellen Kuras m Hrajú: Jim Carrey, Kate Winsletová, Kirsten Dunstová, Tom Wilkinson, Elija

6. okt 2004 o 11:00 ILDIKÓ PONGÓOVÁ(Autorka je filmová kritička)

Niekoho môžete vymazať z mysle, no dostať ho zo srdca je trochu zložitejšie. Presvedčia sa o tom aj Joel a Clementine. FOTO - CONTINENTAL FILM



h Wood m Slovenská premiéra: zajtra

Meno Charlie Kaufman rezonuje v scenáristickom svete ako máloktoré iné. Kaufmanovi sa podarilo niečo nezvyčajné: vytvoril ľahko identifikovateľný štýl a odbočil od neustále prepieranej banálnosti a povrchnosti. Nezaujímajú ho hollywoodskym systémom nastavené mantinely - veselo kľučkuje medzi žánrami, stiera hranice, inovuje klasickú výstavbu príbehu skvelými nápadmi. A keď sa fenomenálny scenárista spojí s jedným z najinvenčnejších tvorcov videoklipov, výsledok musí byť jedinečný.

Francúzsky režisér Michel Gondry sa ocitol v koži Charlieho Kaufmana a vyslovene mu to sluší.

Snímka Večný svit nepoškvrnenej mysle je tento rok nepochybne jednou z najväčších filmových výziev v našej distribúcii. Kaufman sa so žánrami znova pohral - vytvoril ľúbostnú komédiu i drámu zároveň, a všetko to zarámoval silným sci-fi motívom.

Východisková téza filmu je banálna. Muž a žena sa do seba zaľúbia . Najprv je tu obrovské vzplanutie, no čoskoro sa dostaví trpké poznanie, že ten druhý predsa len nie je ten pravý. On introvertný a hĺbavý, ona divoká, neviazaná. On je podľa nej nudný, ona podľa neho príliš povrchná. Treba konať, zabudnúť na minulosť, na veci dobré i zlé. Skrátka, treba získať nepoškvrnenú myseľ.

Bolo by to pohodlné, ale javí sa to ako nemožné. Vo svete, v ktorom sa pohybujú Clementine a Joel, však to nie je problém. Existuje totiž klinika, kde na požiadanie vymažú každú nepríjemnú spomienku. Clementine chce začať odznova. Bez Joela. A preto si ho jednoducho nechá vymazať. Keď to zronený Joel zistí, rozhodne sa uľahčiť svoj život tiež a koná. Tento príbeh sa začne komplikovať tak, ako sa skomplikuje každý príbeh, kde je v hre láska.

Dvojica Kaufman - Gondry svoj príbeh zamotala dokonale. Jednoduchá východisková téza filmu sa nakoniec ukáže ako skokanský mostík do veľkej neznámej. Vydávame sa na cestu, ktorú Joel počas "mazania" mysle absolvuje. Prechádzame vrstvami jeho mysle, vzdialenou i blízkou minulosťou. Keď sa tu objaví Clementine, Joel zistí, že na ňu zabudnúť nechce. Nemieni sa vzdať príjemných pocitov, ktoré si s ňou spája. Preto sa snaží intervenovať v minulosti, chce zastaviť tento diabolský program, získať opätovnú kontrolu nad svojou mysľou.

Osoby, ktoré celý dej len tak zdanlivo sledujú - lekár, sestrička, asistent sa ukážu ako kľúčové. Sú aj pre nás kľúčom, ako sa z neustále zamotávajúceho príbehu dostať. Preto počas sledovania filmu chronologizujeme udalosti, skladáme na kúsky rozbitú skladačku, pátrame po záchytných bodoch.

Gondrymu sa podarilo myšlienkové pochody génia Charlieho Kaufmana prepísať príkladne. A účasť Jima Carreyho a Kate Winsletovej na tejto seanse nie je prekážkou. Práve naopak. Kate Winsletová dokáže viac ako len potápať sa na lodi. A to, že Jim Carrey je oveľa viac ako fyzicky i mimicky zdatná opička, najneskôr po zhliadnutí tohto filmu zistíme tiež.