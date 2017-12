Bob Dylan rozpráva svoj vlastný životný príbeh

6. okt 2004 o 8:45 PETER BÁLIK

FOTO - ČTK/AP



Uviesť veci na pravú mieru a napísať pravdu o svojom živote. To sú hlavné dôvody, prečo sa legendárny pesničkár Bob Dylan rozhodol napísať svoje pamäti. Prvý diel s názvom Chronicles, Volume One (Kronika, zväzok prvý), vyšiel v týchto dňoch v americkom nakladateľstve Simon and Schuster.

Dylanova kniha je výnimočná v tom, že slávny hudobník, ktorý si doteraz médiá držal ďaleko od seba a rozhovory poskytuje iba zriedkavo, po prvý raz rozpráva svoj životný príbeh. V ukážkach, ktoré minulý týždeň zverejnil americký magazín Newsweek, priznáva, že ho nikdy netešila nálepka hovorcu generácie šesťdesiatych rokov. "Bolo to smiešne. Iba som skladal piesne, ktoré boli smrteľne priame a poukazovali na nové skutočnosti. Mal som veľmi málo spoločného s generáciou, ktorej som mal byť hovorcom."

Svoj životný príbeh písal Dylan tri roky na starom písacom stroji. Táto práca ho veľmi netešila. "Keď píšete, tak nežijete. Ako sa tomu hovorí? Perfektná izolácia. Mne to také skvelé nepripadalo." Muž, ktorý nahral viac ako štyridsať albumov, tvrdí, že "do piesní možno dostať metafory a symboly, pri písaní memoárov však človek musí hovoriť pravdu, ktorá nemôže byť zle vyložená."

Vydavateľ sľúbil tri diely Dylanových pamätí. V prvom zväzku sa nachádza množstvo trpkých pasáží o tom, ako jeho rodine znepríjemňovali život médiá a otravní fanúšikovia, pred ktorými sa v druhej polovici odsťahoval do vidieckeho Woodstocku. "Sníval som o usporiadanom živote, o práci od deviatej do piatej, dome s alejou stromov, bielym plotom a ružami v záhrade (...) Keď si však prečítate noviny, vykresľovali ma úplne inak."

Verejný tlak sa podpísal aj na kvalite jeho nahrávok. "Kreativita má niečo spoločné so zážitkom, pozorovaním a predstavivosťou. Keď jeden z kľúčových elementov chýba, nefunguje to. Je nemožné pozorovať bez toho, aby ste boli pozorovaný," píše Dylan.

V jednej z pasáží si berie na mušku aj vykladačov jeho mnohoznačných textov. "Bol som chorý z toho, ako boli moje texty interpretované. Ich význam prekrútili na polemiky. Hovorili, že som Najvyšším kňazom protestu, Cárom disentu či Arcibiskupom anarchie. O čo tom je? Príšerné mená, všetko označenia vyvrheľa," rozhorčuje sa autor vlastnej monografie, ktorý sa v rozhovore pre Newsweek priznáva aj k tomu, že písal nové piesne tak, aby to odporovalo všeobecnému očakávaniu. Toto trucovanie trvalo celé štvrťstoročie, až do vydania albumu Time Out Of Mind v roku 1997.

Podľa prvých recenzií je kniha úprimnou spoveďou jedného z najvplyvnejších umelcov dvadsiateho storočia, ktorý je stále aktívny na hudobnej scéne. Od roku 1988 je na "nekonečnom turné", prednedávnom vydal cenený album Love and Theft. Šesťdesiattriročný hudobník chystá ďalšiu nahrávku, aj keď priznáva, že skladanie nových piesní mu nejde tak rýchlo ako kedysi: "Nové piesne prichádzajú ako prvá ruža v máji."

Na internete sa už objavili názory, či je Dylan ochotný napísať celú pravdu. Okolo jeho života sa vytvorilo množstvo mýtov, ktoré živilo množstvo neautorizovaných biografií. Newsweek pripomína, že kniha ignoruje množstvo sporných udalostí. O motocyklovej havárii v roku 1966, po ktorej sa stiahol z verejného života, sa napríklad zmieňuje iba v jednom odseku, nenájdete tu ani zmienku o rozvode v roku 1977 či o Dylanovom obrátení na kresťanskú vieru. Dozviete sa informácie o pozadí vzniku okrajových albumov ako New Morning, nie však o slávnych nahrávkach Blood On The Tracks alebo Blonde On Blonde.

Jeden z jeho blízkych priateľov, spevák írskych U2 Bono, bráni kolegu. Ako pred časom napísal pre časopis Rolling Stone: "Okolo jeho osoby je veľa tajomného, ale on z toho nikdy neurobil melodrámu. Nad slovom celebrita sa vždy len uškrnie, je mu ľahostajné. Chce si žiť svoj život skladateľa a hudobníka."

Bob Dylan v skratke

narodil sa ako Robert Allen Zimmerman 24. mája 1941 v mestečku Duluth v Minnesote

začiatkom 60. rokov sa presadil ako folkový spevák

o pár rokov neskôr sa "elektrizoval" a nahral svoje najznámejšie albumy Highway 61 Revisited a Blonde on Blonde

v roku 1966 sa zranil pri motocyklovej nehode, stiahol sa do ústrania a vydával nahrávky s nádychom country

v roku 1974 sa vrátil s platňami Blood On The Tracks a Desire a začal koncertovať s rockovým cirkusom Rolling Thunder Revue

koncom 70. rokov sa začala jeho "evanjelická" perióda

po sérii podpriemerných nahrávok odštartoval koncom ôsmej dekády tzv. nekonečné turné

v roku 1997 ohúril kritikov s albumom Time Out Of Mind

11. septembra 2001 mu vyšiel cenený album Love and Theft

vlani kritika odsúdila jeho film Masked and Anonymous (peb)