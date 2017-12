Ďurovčík pripravuje Hriešny tanec

Bratislava 6. októbra (TASR) - Do príprav divadelnej verzie kultového muzikálu Hriešny tanec sa s plním nasadením pustil choreograf a tanečník Ján Ďurovčík.

6. okt 2004 o 15:00 TASR

Na spoluprácu si prizval celú plejádu výborných slovenských hercov, a tak sa na doskách divadla Aréna stretnú Katarína Hasprová, Zuzana Marošová, Jana Hubinská, Ján Jackuliak, Mirka Partlová, Stano Král, Marcella Molnárová, Marián Labuda ml., Ján Dubnička, Viliam Csontos, Vladimír Jedľovský, Ivan Vojtek a ďalší. Po niekoľkých rokoch sa do divadla vracia i Oľga Šalagová.

Úlohu Baby (v slovenskej verzii Janky), ktorú vo filme stvárnila Jennifer Grey si v alternácii zahrajú mladé herečky Milka Minichová a Mirka Partlová. "Videla som film keď som mala trinásť, štrnásť rokov. Bola som zamilovaná do tohto muzikálu a nikdy som si nemyslela, že budem hrať niečo také. V prvom rade som činoherná herečka, ale veľmi rada spievam, mám rada hudbu, divadlo a od malička sa snažím tancovať. Keď zaznie hudba, hneď som na parkete," hovorí mladá Košičanka Milka Minichová, ktorú mali diváci možnosť vidieť aj v dvoch predstaveniach Radošinského naivného divadla. Získaním titulnej úlohy v Hriešnom tanci sa jej vraj splnil sen. Film Hriešny tanec už po prvom zhliadnutí očaril aj Zuzanu Marošovú. "Milujem tanec. Akýkoľvek. Je to blízke môjmu srdcu a je mojím snom raz nakrútiť takýto tanečný film, ktorý sa podobne ako Hriešny tanec stane kultovým. V tomto predstavení si zahrám tanečníčku Penny, v slovenskom prevedení Evu, ktorá vo filme aj tu zostane tehotná," hovorí o svojej úlohe temperamentná Zuzana Marošová. V alternácii sa úlohy zhostí Katarína Hasprová. "To, aká sa som tanečníčka, by mal povedať skôr Janko Ďurovčík. Isté základy mám. Študovala som štyri roky tanec na vysokej škole, predtým som sa mu venovala od malička popri škole, takže nie som profesionálny tanečník ale snáď na to, že som speváčka je to slušné," smeje sa s tým, že film videla dvakrát, ale netúžila byť Jennifer Grey, ako väčšina mladých dievčat. "Ja som skôr predurčená na tie druhé role, nie na sladké zamilované princezné, ale na tie dramatickejšie postavy."

Na spoluprácu s Jánom Ďurovčíkom, ktorý je v tomto prípade, scenáristom, režisérom a choreografom v jednej osobe, a korepetítorom Braňom Kostkom, sa teší aj Stano Král. "Zatiaľ pracujeme len na pesničkách. Pracuje sa mi výborne, pretože Braňo Kostka je vynikajúci hudobník a korepetítor. Mali sme už aj niekoľko skúšok s Jánom Ďurovčíkom. Po siedmich rokoch spolu robíme ďalší veľký muzikál. Ten predchádzajúci Malý obchod hrôzy sme urobili s pomerne dobrým výsledkom a dúfam, že si to zopakujeme," praje si Stano Král.

Divadelný muzikál Hriešny tanec so slovenskými textami Jána Štrassera uvedie divadlo Aréna vo svetovej premiére 22. novembra.