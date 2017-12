Yesterday bezkonkurenčne nahranejšou skladbou v americkom éteri

6. okt 2004 o 17:28 TASR

Londýn 6. októbra (TASR) - Skladba Yesterday, ktorej originálnu verziu nahrali legendárni Beatles, sa stala najhranejšou kompozíciou vo vysielaní amerických rozhlasových staníc, na vlnách ktorých zaznela doteraz osem miliónkrát.

O tomto rekorde informoval na galavečeri v londýnskom hoteli Dorchester americký úrad na ochranu autorských práv populárnej hudby BMI, ktorý vyberá poplatky za využívanie skladieb rozhlasovými a televíznymi stanicami.

So skladbou Paula McCartneyho sa spája aj ďalší rekord, ktorý nechýba ani v slávnej Guinnessovej knihe rekordov. Túto pieseň nahralo totiž doteraz viac ako 3000 interpretov v najrôznejších cover verziách, čo balade Beatles zaručuje neohrozené postavenie najčastejšie upravovanej skladby.

V rebríčku najhranejších skladieb amerických rozhlasových staníc figuruje na popredných miestach aj Imagine Johna Lennona s piatimi miliónmi repríz a upravená verzia skladby Eltona Johna Candle in the Wind, ktorej text sa zrodil po tragickej nehode princeznej Diany, so štyrmi miliónmi uvedení.

