Český film Non Plus Ultras prišiel aj do slovenských kín

Bratislava 6. októbra (TASR) - S podtitulom "futbal je len zámienka..." prichádza tento týždeň do slovenských kín český film Non Plus Ultras.

7. okt 2004 o 12:00 TASR

Písmo: A - | A + 0 Komédiu z prostredia futbalových fanúšikov sa rozhodol ako svoj celovečerný debut režírovať dlhoročný futbalový "fanda", režisér Jakub Sluka. "Pre svoj filmový debut som hľadal niečo, čo mi bude blízke. Na futbal chodím a mám odtiaľ mnoho pozbieraných zážitkov," povedal dnes Sluka na tlačovej konferencii v Bratislave s tým, že tento film nemá byť morálnou sondou na tému chuligáni či fanúšikovia. Nie je tiež určený iba pre silnejšie pohlavie zanietené futbalom. "Máme napríklad veľmi pozitívne ohlasy od žien, ktoré na to chodia, smejú sa. Sú totiž spontánnejšie. Celé je to hlavne o zábave. Diváci by sa mali ísť pozrieť na skvelé výkony Oldřicha Kaisera, Jiřího Lábusa, Jany Hlaváčovej a mladých českých hercov," dodáva. Príbeh filmu vychádza zo skutočných udalostí. Počas krátkeho času zažije partia hlavných protagonistov, fanúšikov Sparty Praha, viacero nečakaných udalostí. A to od očakávaného príchodu dvoch anglických hooligans a nečakanej návštevy mimopražského príbuzenstva. Každá z postáv má pritom podľa režiséra svoj reálny predobraz. Okrem hlavných predstaviteľov a už spomínaných známych hercov si vo filme zahralo aj niekoľko skutočných futbalových fanúšikov a v jednej z epizódnych úloh sa mihne aj český spevák a herec Richard Krajčo, ako líder fanúšikov Baník Ostrava. "Chcel tú úlohu hrať, ako rodený Ostravčan. Páčilo sa mu to a ja som bol rád, že to vzal," poznamenal režisér, ktorý dúfa, že sa film bude páčiť aj slovenským divákom, vrátane futbalových fanúšikov. TASR vydáva k správe zvukový materiál.