Mitchellová už nespieva, ale maľuje

7. okt 2004 o 9:00

V tichosti, bez veľkých gest americká speváčka a skladateľka Joni Mitchellová zmizla z hudobného sveta. V súčasnosti ju zaujíma len maľovanie, a tak všetky jej posledné albumy zdobia vlastné obrázky. Sympatická Kanaďanka sa rozhodla rozlúčiť výberovým albumom Dreamland, zachytávajúcim najpodstatnejšie body jej tridsaťpäťročnej hudobnej kariéry, od folkových začiatkov, cez džezové experimenty až po spoluprácu s veľkým orchestrom.

"Piesne som začala skladať, keď som stratila dcéru a prestala som, keď sa vrátila späť," povedala v booklete albumu Dreamland. Bolo to jej najväčšie tajmostvo. Keď začínala, dala svoju dcéru na adopciu, pretože sa chcela venovať len hudbe. V roku 1997 sa stretli znovu, nevideli sa dlhých tridsaťdva rokov.

Dreamland je výberom jej najobľúbenejších skladieb, od klasických Big Yellow Taxi, Carey alebo California až po experimenty ako Furry Sings The Blues. Vo výbere sa prekvapivo objavila aj pieseň Dancin' Clown, polozabudnutá spolupráca s Tom Pettym a Billy Idolom.

Joni Mitchellová vydala dohromady dvadsaťjeden albumov. Jej piesne sa nikdy nestali veľkými hitmi, jej meno však patrí do spoločnosti najvplyvnejších pesničkárov planéty po boku Boba Dylana alebo Paula Simona. K jej odkazu sa dnes hlási Tori Amos, Annie Lennoxová alebo David Bowie.

V druhej polovici šesťdesiatych rokov jej hovorili "Dylan v sukni". Muzikálne nadaná Mitchellová prišla na albumoch Blue alebo Court and Spark s osobitým štýlom, ktorému dominoval vysoký spev so zvláštnymi klenutými melódiami, silnou poetikou textov a neopakovateľná hra na gitaru a ukulele.

Neskôr sa jej hudba priblížila k džezu, hovorilo sa, že je "predžezovaná." Jej albumy zo sedemdesiatych rokov ako Mingus alebo Herija patria k tomu najlepšiemu, čo vytvorila. Osemdesiate roky strávila skôr v úzadí, jej albumy sa nepredávali, ale tvrdohlavá Mitchellová, o ktorej David Crosby povedal, že je "papuľnatá ako Mussollini", pokračovala vo svojej ceste experimentov. Túto epizódu prezentuje tohtoročná skvelá výberová Beginning of Survival.

Kariéru sa rozhodla zakončiť dvojdiskovým albumom Travelogue, ktorý vznikol s Londýnskym symfonickým orchestrom. O nahrávke, zostavenej z vlastných prepracovaných starých skladieb, povedal Pete Townshend z The Who, že ide o majstrovské dielo. "Ak by už v budúcnosti nič nenahrala, tento album nebude iba testamentom jej práce, ale aj oslavou americkej orchestrálnej hudby." (peb)