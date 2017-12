Spevák Vašo Patejdl pripravujei k pätdesiatke nový album

Bratislava 7. októbra (TASR) - Na nedostatok práce sa určite nemôže sťažovať hudobník Vašo Patejdl, ktorý po siedmich rokoch vydáva svoj vlastný album.

7. okt 2004 o 13:00 TASR

"Bude to taký môj darček sám sebe," hovorí s úsmevom spevák, skladateľ i klavirista, ktorý v nedeľu 10. októbra oslávi jubileum - 50 rokov.

Jeho nové CD s názvom Do očí by sa malo na trhu objaviť v najbližších týždňoch, no už teraz má k prvému singlu s názvom Poď pripravený videoklip. Pri svojom albume sa ale Patejdl nezastaví. Prijal totiž ponuku produkčne zastrešiť novú platňu českej speváčky Leony Machálkovej, na ktorý už pripravujú materiál. "Mám predstavu urobiť album, ktorý bude v jej ďalšej kariére určujúci," hovorí s dodatkom, že sa na túto spoluprácu veľmi teší.

Muzikant a člen skupiny Elán má však plány aj so svojou domovskou skupinou. "Chystáme dva veľké koncerty v novembri a počas dlhých zimných večerov budeme pripravovať nový album," prezrádza z časti plány kapely Elán, v ktorej tesne po ňom oslávi päťdesiatku aj Jožo Ráž.