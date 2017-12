Herečka Minnie Driverová vydala svoj prvý album

Los Angeles 7. októbra (TASR) - Americká herečka Minnie Driverová (32) si na chvíľu oddýchla od nakrúcania a vydala svoj prvý pesničkový album.

7. okt 2004 o 15:30 TASR

Driverová, známa napríklad z filmu Dobrý Will Hunting, sama napísala desať z jedenástich pesničiek na albume s názvom Everything I've Got in My Pocket.

To, že Driverová sa vydala aj na spevácku dráhu, nie je až také prekvapujúce. Kým sa totiž rozhodla pre herectvo, ako 18-ročná vystupovala so skupinou Puff, Rocks and Brown. Vydržala s tým však len dva roky.

Podľa amerických médií herečka predviedla malú ukážku svojho speváckeho umenia v jednej newyorskej predajni hudobnín. Noviny Toronto Star o Driverovej napísali, že spievať naozaj vie.