ViedeŇ

DIVADLÁ

8. okt 2004 o 0:00

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

8. 10. W. Shakespeare: Čo chcete o 19.00

9. 10. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

12. 10. Helmuth Lohner a Otto Schenk o 20.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

8. 10. Moliére: Zdravý nemocný o 19.30

9. 10. B. Brecht: Trojgrošová opera o 20.00

12. 10. A. Gmeyer: Automatický bufet o 19.30

14. 10. Moliére: Zdravý nemocný o 19.30

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

9. 10. E. Jelinkova: Dielo o 20.00

12. 10. G. E. Lessing: Emilia Galottiova o 19.00

13. 10. P. Handke: Poddenne blues o 20.00

HUDBA

Arena, Baumgasse 80

8. 10. 4 Lyn - Julia o 20.00

12. 10. Mad Caddies - Belvedere - Trow Rag o 20.00

Gasometer, Guglgasse 12

8. 10. Rasmus o 19.30

12. 10. Groove Armada o 20.30

Joe Zawinul's Birdland, hotel Vienna, Stadtpark

do 5. 10. Nouevelle Cuisine o 21.00

10. 10. !DelaDap o 21.00

od 12. 10. Kurt Rosenwinkel Group o 21.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

8. 10. Sabine & Martin Pyrker Tibor Grasser o 21.00

9. 10. United Syncopators o 21.00

11. 10. Kurt Prohaska Trio o 21.00

od 12.10. Howard Alden, 12.10. tiež Gerd Bienert Trio

13. 10. Swobodas Swing Trio,

14. 10. Christian Plattner Quartet o 21.00

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

9. 10. Gorgoroth + 1349 + Khold o 20.00

13. 10. Ray Wilson & Band o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

9. 10. Stucky, Doran, Studer, Clarke play the Music od Jimi Hendrix o 20.00

11. 10. Beefolk & Wolfgang Muthspiel o 20.00

12. 10. Aydin Esen Group Jonas Hellborg & Gary Husband o 20.00

13. 10. Christoph Helm o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Wien Museum Karlsplatz

do 10. 10. Schiele a Roessler

Albertina, Albertinaplatz 1

do 10. 10. Michelangelo a jeho obdobie

do 27. 2. 2005 Peter Paul Rubens

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

(predĺžené do 13. 10. Francisco de Goya)

do 31. 1. 2005 Schieleho krajinky

Umeleckohistorické múzeum, Maria-Theresia-Platz

do 17. 10. Scény z knihy Tobiáša. Zo zbierky tapisérií múzea

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 31. 10. Mike Kelly

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 31. 10. Viedeň, mesto židov. Svet tety Jolesovej

Lichtensteinské múzeum, Fürstengasse 1

do 7. 11. Klasicizmus a biedermeier

Westlicht, Westbahnstrasse 40

do 7. 11. Franz Hubmann

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 1. 11. Chic - dámska móda 20. storočia

do 21. 11. Magické miesta. Viedenské ságy a mýty

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 2. 1. 2005 Tamara de Lempicka - femme fatale art deca

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. 2005 Cecil Beaton. Portréty

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. 2005 Schiele - krajinky

Múzeá vo Viedni pozývajú návštevníkov na Dlhú nocUž po piatykrát, v sobotu 9. októbra pozýva mesto Viedeň na nevšedné kultúrne podujatie Dlhú noc múzeí. Od 18. do 1. hodiny rannej ponúkne metropola na Dunaji nočný pohľad do umeleckých zbierok, aktuálnych i stálych výstav.

Záujemcovia o Dlhú noc múzeí majú možnosť uvidieť zbierky a výstavy v 62 viedenských múzeách spolu s pestrým programom a to všetko len za jeden lístok v hodnote 12 eur.

* Historické múzeum mesta Viedeň na nám. Karlsplatz ponúka poslednú možnosť vidieť výstavu Egon Schiele a Arthur Roessler s výkladom.

* V múzeu Prátra je pripravený detský program

* V Múzeu hodín sa môžu návštevníci od 18.30 do 24.00 prizerať reštaurovaniu vežových hodín zo Stephansdomu.

* Leopoldovo múzeum ponúka v stálej zbierke majstrovské diela Gustava Klimta, Egona Schieleho, Oskara Kokoschku.

* V Židovskom múzeu je pripravený hudobný program - Hakoah, džezová suita venovaná odkazu židovských skladateľov, a výstavy Svet tety Jolesovej či Kinderlach

* V priestoroch Lichtensteinského múzea zaznie hudba obdobia Ludvíka XIV.

* V Dome hudby vystúpia zas Harry Stojka Trio, Betty Blue, Izabela Padovaniová a Ronaldo Saggiorato.

K špeciálnym podujatiam Dlhej noci múzeí sa radia napríklad Klobúková slávnosť a barokové tance v historických kostýmoch z Múzea klobúkov cisára Františka Jozefa alebo pre maškrtné jazyky je v Prvom viedenskom čokoládovom múzeu pripravená čokoládová fontána.

Lístky stoja 12 eur (zľavnené 10) a oprávňujú k návšteve všetkých múzeí, ako i sprievodných podujatí a na špeciálnu kyvadlovú dopravu. Zakúpiť si ich možno v múzeách a v piatok 8. októbra na nám. Heldenplatz, kde budú umiestnené i info-stánky.

Na trhoviskách bude ochutnávka ovocia a zeleninyV rámci programu Srdce pre Viedeň - prevencia srdcovo-cievnych ochorení, mesto organizuje v týchto dňoch kampaň pod názvom 5-krát denne ovocie a zeleninu. Cieľom kampane je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny a informovať konzumentov o najrôznejších spôsoboch ich prípravy.

Ochutnávky ovocia a zeleniny sa uskutočnia na trhoviskách:

* Trhovisko Roschusmarkt (Landstraßer Hauptstrasse, Salmgasse): 8. a 9. októbra

* Trhovisko Viktora Adlera (nám. Viktor-Adler-Platz): 8. a 9. októbra

* Trhovisko na nám. Stephansplatz: 22. a 23. októbra

* Trhovisko Meiselmarkt (Hütteldorfer Strasse, roh ul. Johnstrasse): 15. a 16. októbra

* Trhovisko karmelitánov (Krummbaumgasse, Leopoldsgasse, Haidgasse): 15. a 16. októbra

* Trhovisko Hannover (Hannovergasse, Othmargasse): 15. a 16. októbra

* Trhovisko Schwendermarkt (Schwendergasse, Dadlergasse): 22. a 23. októbra

* Trhovisko na Landstrasse (Invalidenstrasse): 22. a 23. októbra

Výstava Goyových grafík potrvá už len týždeň

Leopoldovo múzeum predĺžilo do 13. októbra výstavu 227 grafických listov španielskeho umelca Francisca de Goyu. Návštevníci si môžu poprezerať štyri grafické cykly Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia, Los Disparates v pôvodnom vyhotovení, ako aj Rytiny podľa Velázqueza, ktoré zapožičalo Mestské múzeum z nemeckého Oldenburgu.

Výstava Francisco de Goya - grafické cykly je prístupná v Leopoldovom múzeu (Museumsplatz 1) denne okrem utorka od 10.00 do 19.00, vo štvrtok do 21.00. Základné vstupné do celého múzea je 9 eur.

Jesenná vychádzka k vrchu KahlenbergSlnečné jesenné dni sú ideálnym časom na turistiku. V okolí hlavného mesta Rakúska je okolo 13 turistických chodníkov, ktoré dohromady merajú 400 kilometrov. Sieť chodníkov je presne a jasne vyznačená, početné pohostinstvá a ihriská spestrujú jednotlivé trate. K turistickým chodníkom v priamom okolí Viedne sa dostanete prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy.

K často navštevovanému miestu v okolí Viedne patrí turistická trasa k vrchu Kahlenberg. Jej začiatkom je konečná stanica električkovej trate D (Nussdorf). Jedenásť kilometrov dlhá trasa vedie cez Beethovengang, lúku Sulzwiese, popri Höhenstrasse, na vrch Kahlenberg a späť. Asi po 3,5 až 4 hodinách sa znovu dostanete do východiskového bodu Nussdorf. Vrch Kahlenberg leží v nadmorskej výške 484 m. Známym sa stal počas druhého tureckého obliehania v roku 1863, keď na pomoc rakúskemu ľudu v boji proti Turkom sem prišiel poľský kráľ Sobieskij.